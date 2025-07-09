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Пятилетний мальчик закрыл собой маму при атаке ВСУ на курский пляж

09 июля 2025 07:59
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Пятилетний мальчик закрыл собой маму при атаке ВСУ на курский пляж-0

Пятилетний мальчик пострадал при атаке беспилотников ВСУ на городской курский пляж. Сообщается, что ребенок закрыл собой маму. Утром 9 июля пострадавшего мальчика перевезли в Москву, чтобы уже там оказывать дальнейшую медицинскую помощь. Об этом информирует ТАСС.

Малыш получил тяжелые ожоги и сразу после происшествия был доставлен в реанимацию в Курске, уже после его с мамой передали московским медикам. Сообщается, что во время атаки БПЛА с украинской стороны на пляж в Курске погибли 3 человека. Еще семь, вместе с пострадавшим ребенком, были ранены. 

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