Пятилетний мальчик закрыл собой маму при атаке ВСУ на курский пляж

Пятилетний мальчик пострадал при атаке беспилотников ВСУ на городской курский пляж. Сообщается, что ребенок закрыл собой маму. Утром 9 июля пострадавшего мальчика перевезли в Москву, чтобы уже там оказывать дальнейшую медицинскую помощь. Об этом информирует ТАСС.

Малыш получил тяжелые ожоги и сразу после происшествия был доставлен в реанимацию в Курске, уже после его с мамой передали московским медикам. Сообщается, что во время атаки БПЛА с украинской стороны на пляж в Курске погибли 3 человека. Еще семь, вместе с пострадавшим ребенком, были ранены.