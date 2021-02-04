Беларусь экстренно поставила электричество Украине. Энергетика страны не выдержала сильных морозов

Новости Беларуси. Украина обратилась к Беларуси с просьбой об экстренных поставках электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Связано это с авариями сразу на двух теплоэлектростанциях.

Политический конфликт не мешает Киеву в экономическом вопросе. Власти отменили запрет на импорт электроэнергии. В стране увеличилось потребление электричества из-за морозов. Отключилась электроэнергия полностью в нескольких населенных пунктах. Операторы энергосистемы были вынуждены запросить аварийную помощь в Беларуси. И такая помощь была оказана. Белорусская энергосистема подала необходимый объем.