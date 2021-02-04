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Беларусь экстренно поставила электричество Украине. Энергетика страны не выдержала сильных морозов

04 февраля 2021 16:26
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Новости Беларуси. Украина обратилась к Беларуси с просьбой об экстренных поставках электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Связано это с авариями сразу на двух теплоэлектростанциях.

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Беларусь экстренно поставила электричество Украине. Энергетика страны не выдержала сильных морозов-1

Политический конфликт не мешает Киеву в экономическом вопросе. Власти отменили запрет на импорт электроэнергии. В стране увеличилось потребление электричества из-за морозов. Отключилась электроэнергия полностью в нескольких населенных пунктах. Операторы энергосистемы были вынуждены запросить аварийную помощь в Беларуси. И такая помощь была оказана. Белорусская энергосистема подала необходимый объем.

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# Беларусь-Украина # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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