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Возможность валютного кредитования физлиц будет рассмотрена на уровне правления Нацбанка

14 февраля 2013 12:21
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Новости Беларуси. Возможность возобновления валютного кредитования физлиц будет рассмотрена на уровне правления Нацбанка. Об этом сообщили сегодня в главном финансовом учреждении страны.

Здесь будут проанализированы все плюсы и минусы, а также  экономические последствия.

Напомним, в середине 2009 года Нацбанк приостановил выдачу белорусскими банками валютных кредитов физлицам, а в конце 2010 года и вовсе её запретил. Решение было обосновано высоким уровнем риска по валютным кредитам.

Накануне на заседании Совмина эта тема вновь была затронута. Так, в текущем году объем средств населения на строительство жилья должен вырасти более чем на 15 триллионов, и без надлежащей кредитной поддержки по доступным процентным ставкам реализовать это будет просто невозможно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Нацбанк Беларуси # Государственная политика

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