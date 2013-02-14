Возможность валютного кредитования физлиц будет рассмотрена на уровне правления Нацбанка

Новости Беларуси. Возможность возобновления валютного кредитования физлиц будет рассмотрена на уровне правления Нацбанка. Об этом сообщили сегодня в главном финансовом учреждении страны.

Здесь будут проанализированы все плюсы и минусы, а также экономические последствия.

Напомним, в середине 2009 года Нацбанк приостановил выдачу белорусскими банками валютных кредитов физлицам, а в конце 2010 года и вовсе её запретил. Решение было обосновано высоким уровнем риска по валютным кредитам.

Накануне на заседании Совмина эта тема вновь была затронута. Так, в текущем году объем средств населения на строительство жилья должен вырасти более чем на 15 триллионов, и без надлежащей кредитной поддержки по доступным процентным ставкам реализовать это будет просто невозможно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.