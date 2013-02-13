В Беларуси могут вернуть валютные кредиты на возведение жилья

Новости Беларуси. Инвестпроекты в Беларуси должны окупаться за 3-5 лет. Об этом сегодня шла речь на заседании Совета Министров. В правительстве обсудили экономические итоги прошлого года и перспективы на будущее.

Республика впервые за последнее десятилетие вышла на положительное сальдо внешней торговли. Позитивно повлияло на увеличение отечественного экспорта и начало работы единого экономического пространства.

Внутренняя и внешняя сбалансированность — это выводы Правительства об итогах работы отечественной экономики за прошлый год. В страну поступило больше валюты (это заслуга экспортеров), восстановлен уровень реальных доходов населения, выросли золотовалютные запасы и международные активы. Однако результаты могли быть лучше, считает Премьер. Если бы выполнили план по темпу роста ВВП и промышленной продукции, привлечению инвестиций.

В результате страна недополучила 21 триллионов рублей, что отразилось и на зарплатах, и на прибыли, налогах. Модернизация предприятий, дающая возможность получать большую добавочную стоимость товаров, идет недостаточными темпами. За последние 7 лет в промышленность вложено 31,5 миллиардов долларов. Отдача пока только 19 миллиардов.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Каждый вложенный рубль инвестиций должен давать 2-3 рубля добавленной стоимости. Окупаемость основной массы проектов должна составлять 3, максимум 5 лет.

Инновационные проекты есть. И деньги есть. Например, в специально созданных инновационных фондах, а также порядка 12 миллиардов долларов китайских кредитов. Но руководители на местах не спешат брать на себя ответственность за реализацию этих проектов, считают в Правительстве.

Николай Снопков, министр экономики Республики Беларусь:

Не модернизация ради модернизации, модернизация ради роста. На сегодня проекты формируются под деньги, как это у нас обычно происходило в предыдущие годы. А должно быть с точностью наоборот, деньги найдутся под проекты, под конкретные проекты, прежде всего, с быстрой окупаемостью.

Помимо тем большой экономики в Правительстве обсудили и возможность возобновления выдачи валютных кредитов для строительства жилья.

В Беларуси могут вернуть валютные кредиты на возведение жилья. Предложение разрешить гражданам брать доллары и евро в банках на строительство квартир высказал 13 февраля премьер-министр Михаил Мясникович.

В центре внимания Правительства – итоги социально-экономического развития страны за 2012 год и задачи на перспективу. В 2010 Национальный банк запретил выдачу валютных кредитов физическим лицам. Решение было обосновано высоким уровнем риска по таким заемным средствам и принималось для защиты кошельков населения.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларуси:

Для строительства жилья, полагаю, целесообразным разрешить кредитование физических лиц валюте. Прошу Национальный банк и коммерческие банки поддержать. На текущий год объем средств населения, направляемый на строительство жилья, должен вырасти более чем на 13 трл рублей. И без надлежащей кредитной поддержки по доступным процентным ставкам реализовать это будет просто невозможно.

Основательно предстоит заняться и развитием национальной транспортно-логистической стратегии. Пока что сфера работает, что называется, «со склада». А сливки за логистику снимают зарубежные компании. Минэкономики подготовило список малоэффективных предприятий для возможной продажи. В нем 800 производств.

Будет разработана программа комплексной модернизации до 2015 года. Четко определен круг организаций.

Николай Снопков, министр экономики Республики Беларусь:

Выходило в протоколе обязать руководителей государственных органов подписать контракты с руководителями предприятий и обеспечить мотивационные механизмы в размере 10%, мы об этом говорили давно, от суммы достигнутой прибыли и выйти с ходатайством Президенту о позволении мотивации руководителей министерств, концернов, облисполкомов и Мингорисполкомов в размере 0,1% от привлеченных и освоенных прямых данных инвестиций на чистой основе. Мы уверены, что эти мотивационные механизмы дадут толчок более эффективного развития предприятий и более интенсивного привлечения прямых иностранных инвестиций в страну.

Другие приоритетные направления для развития национальной экономики - интеграция с ведущими мировыми компаниями, развитие частного и частно-государственного сектора, повышение внимания к крупным проектам. Таким, например, как белорусско-китайский технопарк или освоение лельчицкого месторождение бурого угля.

Сейчас в Правительстве констатируют стабилизацию ценовой политики, обменного курса валют и общую сбалансированность развития экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.