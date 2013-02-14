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В Камбодже откроют сборочное предприятие по выпуску белорусских тракторов

14 февраля 2013 06:39
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Новости Беларуси. В столице Камбоджи открылся демонстрационный зал белорусской тракторной техники. Состоялась и церемония официального открытия экспозиции, в которой приняли участие белорусские парламентарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На данный момент  согласован вопрос о создании в Пномпене совместного сборочного предприятия по выпуску тракторов. Обе стороны уверены, что это станет новым шагом в истории двусторонних отношений.

О возможности прямых поставок белорусских тракторов в эту страну впервые зашла речь в июне прошлого года, когда Беларусь с визитом посетила  парламентская делегация Камбоджи.

# Экономика # Международное сотрудничество # Беларусь-Камбоджа

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