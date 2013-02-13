Новости Беларуси. Российские аграрии предлагают белорусским объединить потенциал и вместе выходить на новые продовольственные рынки. В Минске проходит совместная коллегия министерств сельского хозяйства.

Один из главных вопросов – согласование прогнозного баланса спроса и предложения Союзного государства на мясо-молочную продукцию и сахар. Совместные программы уже показали свою эффективность и есть планы на перспективу. Это программа производства картофеля и топинамбура. Выращивание последнего в промышленных масштабах открывает новые возможности в получении лекарств.

Россияне готовы развивать направление по производству льна и налаживать совместную торговлю не только в рамках Таможенного союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Федоров, министр сельского хозяйства Российской Федерации:

Наша задача, используя потенциал друг друга, завоевывать новые рынки. Для этого есть и мы для Республики Беларусь. Для этого есть такой статус теперь России, как Всемирная торговая организация. Мы можем быть для вас, для производителей сельхозпродукции, Республики Беларусь, не просто окном, а воротами, в частности в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Российская Федерация является основным внешнеторговым партнером. За 2012 год в Россию поставлено продукции на сумму 3 млрд 983,2 млн долларов. Названные выше цифры подтверждают, что развитие двустороннего сотрудничества не на словах, а на деле является реальностью сегодняшнего дня.

Один из главных вопросов, который рассмотрели стороны, – согласование прогнозного баланса спроса и предложения Союзного государства на продукцию. Так, в 2013 году Беларусь поставит на российский рынок более четырех миллионов тонн молока и молочной продукции, 310 тысяч тонн мяса и изделий из него, а также 200 тысяч тонн сахара. В документе также учтены интересы крупных производителей сельхозпродукции двух стран.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Мы увеличим поставки мясной продукции, молочной, разнообразим эту продукцию. В том плане, чтобы дополнить продовольственный рынок Российской Федерации. И одновременно будем разрабатывать стратегию развития совместных предприятий по поводу выработки некого продукта, чтобы можно было с этим продуктом выйти на рынки третьих стран.