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Вопросы экономического развития и интеграции на Европейском континенте обсудят 26 октября в Минске

26 октября 2016 05:53
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Новости Беларуси. Тему экономической интеграции и устойчивого развития до 2030 года будут обсуждать 26 октября в Минске. В белорусскую столицу приедет более 130 гостей из стран – участников Европейской экономической комиссии ООН. В нее входит 56 государств. Прибудут представители парламентов, министерств иностранных дел, различных интеграционных структур и международных организаций.

Мероприятие проводится в развитие инициативы «Интеграция интеграций», выдвинутой Президентом Беларуси.

Встреча будет носить научно-практический характер с акцентом на поиск новых направлений экономического сотрудничества. Участники мероприятия планируют обсудить четыре блока вопросов в области торговли, транспорта, энергетики и инноваций, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Экономика # ООН

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