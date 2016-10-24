Поступления российской нефти в Беларусь сократились более чем на 2 миллиона тонн

Новости Беларуси. Беларусь возобновила поставки нефти из Азербайджана.

Почти 85 тысяч тонн сырья разгружено в Одесском порту.

Сюда его доставил танкер. Нефть предназначена для переработки на Мозырском НПЗ. Технологическая оснащенность предприятия позволяет работать с различными сортами нефти. Как пояснили в «Белнефтехиме», прорабатываются

различные варианты поставок в связи с недозагрузкой белорусских перерабатывающих заводов российским сырьем.

Его поступления в третьем квартале 2016 года сократились более чем на 2 миллиона тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.