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Поступления российской нефти в Беларусь сократились более чем на 2 миллиона тонн

24 октября 2016 19:41
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Новости Беларуси. Беларусь возобновила поставки нефти из Азербайджана.

Почти 85 тысяч тонн сырья разгружено в Одесском порту.

Сюда его доставил танкер. Нефть предназначена для переработки на Мозырском НПЗ. Технологическая оснащенность предприятия позволяет работать с различными сортами нефти. Как пояснили в «Белнефтехиме», прорабатываются

различные варианты поставок в связи с недозагрузкой белорусских перерабатывающих заводов российским сырьем.

Его поступления в третьем квартале 2016 года сократились более чем на 2 миллиона тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Нефть в Беларуси

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