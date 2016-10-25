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Межрегиональное сотрудничество Беларуси и Польши: бизнес-делегация Любушского воеводства прибывает в Гомельскую область

25 октября 2016 06:04
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Новости Беларуси. Расширение межрегионального сотрудничества Беларуси и Польши. 25 октября бизнес-делегация Любушского воеводства прибывает в Гомельскую область. Деловые круги этой европейской страны намерены наладить контакты с предприятиями региона.

Польские бизнесмены проявляют особый интерес к сотрудничеству в сфере строительства, производства железобетонных конструкций, мебели и термохимической обработки металлов. Пройдут деловые встречи с участием польских представителей, также состоится семинар по вопросам ведения бизнеса в Беларуси. Запланировано и посещение ряда промышленных предприятий.

Накануне точки роста торгового оборота двух стран обсуждал Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с заместителем председателя Совета министров, министром развития и финансов Польши Матеушем Моравецким. Стороны договорились почти вдвое увеличить товарооборот и нарастить как польский экспорт в Беларусь, так и белорусский экспорт в Польшу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Беларусь-Польша

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