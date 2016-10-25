Новости экономики за 25.10.2016

Новости Беларуси. Государство усилит поддержку белорусов в декретном отпуске. Дотации увеличатся в зависимости от количества детей. Как пересчитают социальные выплаты, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

ДЕНЬГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

В ноябре вырастет пособие по уходу за ребенком до 3 лет. Изменение связано с увеличением размера среднемесячной зарплаты за 3-й квартал. Она составила без малого 744 рубля. Таким образом,

на первого ребенка матери получат 35% от средней зарплаты или 260 рублей. На второго и последующих – 40% или 297 рублей. Пособие на детей-инвалидов до 3 лет составит без малого 335 рублей.

Напомним, это шестое по счету увеличение пособия в текущем году.

ЧИСТАЯ ВОДА

Европейский банк реконструкции и развития выделил Беларуси кредит на очистку воды. 21 миллион долларов на троих потратят Лида, Орша и Полоцк. Деньги пойдут на модернизацию системы водоснабжения и отведения. Более 400 тысяч белорусов, таким образом, получат доступ к более качественной питьевой воде, а региональные предприятия снизят уровень загрязнения окружающей среды. При этом стоит отметить, что кредитные ресурсы привлекаются на весьма выгодных условиях: под 1% годовых на 15 лет.

Александр Заборовский, первый заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Если раньше Банк реконструкции и развития фокусировался в основном на работе с частным сектором, то сейчас открываются возможности для работы с государственным сектором, с компаниями инфраструктурного характера, с долгосрочными капиталоемкими проектами.

СТАБИЛЬНЫЙ НАЛОГ

Налоговая нагрузка на агроэкотуризм в Беларуси снизилась в 650 раз. Такова статистика за последние 10 лет. Профильное министерство также планирует сохранить уровень сбора для предпринимателей этой в этой сфере – одна базовая величина в год. Нововведения в законодательстве могут коснуться лишь видов услуг, которые имеют право оказывать агроусадьбы.

Светлана Шевченко, заместитель министра по налогам и сборам Республики Беларусь:

Есть туризм, а есть организация торжественных мероприятий. Но при этом

один и тот же человек одновременно может осуществлять деятельность и в сфере агроэкотуризма, платить сбор, одновременно он может осуществлять деятельность в сфере предпринимательской деятельности и уплачивать налог.

Белорусский рубль сегодня продолжил укрепление к корзине валют на фоне снижения стоимости доллара и евро. Американская валюта подешевела на пятую часть копейки. На среду его курс составит 1 рубль 90 копеек. Евро также потерял, треть копейки. Завтра по Нацбанку – 2,07. Российская валюта укрепилась на несколько пунктов. За 100 российских можно купить 3 рубля и 6 копеек белорусских.