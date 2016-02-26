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Вопрос установки платежных терминалов для ИП обсудят в Министерстве экономики

26 февраля 2016 06:28
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Новости Беларуси. Вопрос установки платежных терминалов для индивидуальных предпринимателей обсудят 26 февраля в Министерстве экономики. Здесь пройдет заседание рабочей группы по вопросам деятельности частников. В разговоре примут участие и представители Национального банка Беларуси.

С 1 января все объекты торговли должны предоставить возможность осуществлять безналичные расчеты. Также в планах уйти и от бумажного формализма в системе документооборота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Арушаньянц, заместитель директора департамента по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь:
Мы планируем создать электронный реестр административных процедур, чтобы была возможность осуществлять все действия с государственными органами по электронному режиму. Это будет дешево, быстро и с меньшей степенью возможных ошибок.

# Экономика # Государственная политика в сфере предпринимательства # Государственная политика # Петр Арушаньянц

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