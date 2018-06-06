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Министр ЕЭК заявил правительству РФ о необходимости отозвать решение Россельхознадзора по белорусской молочке

06 июня 2018 11:29
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Новости Беларуси. В молочный спор между Беларусью и Россией вмешалась Евразийская экономическая комиссия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

6 июня министр ЕЭК Валерий Корешков заявил правительству России о необходимости отозвать решение Россельхознадзора по белорусской молочной продукции (ограничение поставок любых товарах объемом более 2,5 литров).

Министр ЕЭК заявил правительству РФ о необходимости отозвать решение Россельхознадзора по белорусской молочке-1

Валерий Корешков направил письменной обращение, в котором поставил вопрос о неправомерности таких действий. Ограничения нарушают некоторые условия договора о ЕАЭС. В свою очередь Россельхознадзор ссылается на якобы ненадлежащее качество белорусской молочки. Политику ведомства прокомментировал и член коллегии по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский.

Сидорский об ограничении поставок белорусской молочки в Россию: «Это грубейшее нарушение уставов союза»

# Беларусь-Россия # Экономика # Фотофакт

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