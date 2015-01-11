Овцеводство в Беларуси: стоит ли овчинка выделки?

Новости Беларуси. Расследование недели. Вернемся к нашим баранам. Это милое животное - не только символ нынешнего года, но и главный герой одной из госпрограмм республиканского масштаба.

Проект развития овцеводства в стране истекает в наступившем году. То есть на возрождение отрасли чиновникам осталось всего 11 месяцев. На каком из этапов реализации программы сейчас находятся исполнители, нам, к сожалению, выяснить не удалось. Однако в ходе собственного расследования корреспонденту программы «Неделя» на СТВ удалось узнать некоторые цифры и даже сделать определенные выводы. Так стоит ли овчинка выделки:

От развитой овцеводческой отрасли, которая была в Беларуси в 80-ые, спустя три десятка лет остались буквально воспоминания. Тогда республика практически полностью обеспечивала себя бараниной и снабжала легкую промышленность качественной шерстью. Овца для наших широт стала животным экзотическим после аварии на Чернобыльской станции. Большую часть поголовья пришлось ликвидировать - шерсть накапливала радионуклиды. Прошло четверть века, ученые выработали новые технологии. 2,5 года назад Президент поручил овцеводческую отрасль восстановить.

Наталья Сонич в Министерстве сельского хозяйства отвечает за интенсификацию животноводства. Для наглядности на карте Беларуси отмечает крупные овцеводческие предприятия. Пока их 25. Программа развития отрасли истекает к концу наступившего года. Времени на возрождение овцеводства осталось не много.

Наталья Сонич, и.о. начальника главного управление интенсификации животноводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Вот так выглядит в данный момент карта Республик Беларусь, на которой стикерами указаны 1 91: сельскохозяйственныескохозяйственные организации. Хотелось бы, конечно, чтобы стикеров было больше. В основном саккумулированы в Брестской области. 11 предприятий. Самое большое — СПК «Жеребковичи» Ляховичского района.

СПК «Жеребковичи» действительно крупнейшее в стране племенное хозяйство. Сейчас породистая отара - это 3,5 тысячи овец. А вот так ферма выглядела в 2012 году, когда животноводы только взялись за возрождение отрасли. Овец на треть меньше, в овчарне тэксели и перекосы, породы не самые подходящие для производства высококачественного руна. Поэтому племенное стадо решили обновить.

Виталий Бусько, председатель СПК «Жеребковичи»:

За декабрь получено 800 ягнят и вот буквально за 10 дней января еще 400 ягнят получено. Еще будет голов 600 в январе-феврале. Завезли из Австрии 177 голов породы меринос ландшафт, перед этим из Украины завезли 73 головы. (Но ведь это не дешевое удовольствие, скажем прямо. Вот из Австрии закупали - сколько стоит одна голова?) Овцематка - 500 евро, баран - 750 евро. Плюс здесь ставим на карантин и обследование каждой овцы обходится в 700 тысяч.

Выручка пока небольшая. Но дело стоящее, уверен руководитель. Окупится такая племенная модернизация быстро, ведь овцы - это не только ценный мех, но еще мясо и брынза. Правда, баранина - пока продукт невостребованный в Беларуси, хотя полезный и диетический.

Виталий Бусько, председатель СПК «Жеребковичи»:

Кожа, нет переработки. Шерсть по 14 тысяч. И то считаем, что хорошо. Мясо мы продали за 20 тысяч за килограмм живой массы. Это, конечно, нас не устраивает, но продавать мы будем.

Несмотря на проблемы и пока невысокую рентабельность, Виталий Бусько за такую работу взялся. Тем более что помощь государства в закупке племенного поголовья - приличное подспорье. Поменяли и зимний рацион. Правда, до результатов европейских фермеров еще далеко.

Ольга Макей, СТВ:

Ценится не только мясо, но и шерсть. Чтобы получить один килограмм шерсти, требуется примерно 100 килограммов корма. Стригут овец всего лишь один раз в год - летом. С одного животного можно получить примерно 2 килограмма шерсти.

Специалисты подсчитали: годовая потребность предприятий «Беллегпрома» в шерстяном волокне — больше трех тысяч тонн. Если постричь всех овец в стране, а их около 70 тысяч — выйдет только 140 тонн, то есть 4% от необходимого. Чтобы обеспечить фабрики своим руном, нужно вырастить больше миллиона овец, то есть увеличить поголовье в 17 раз.

Кстати, самое большое количество овец на душу населения — на Фолклендских островах. На 3 тысячи человек — 500 тысяч овец. Экспорт шерсти приносит основной доход архипелагу.

Для фермера из не менее далекой страны — Сирии овцеводство тоже основная доходная статья. Абдул Хамид Фарадж переехал в Синеокую еще в 80-ых. Работал на госпредприятии, затем открыл свой комбикормовый цех. Но когда в Беларуси заговорили о возрождении овцеводства, решил рискнуть. Продал квартиру, производство, взял кредит и арендовал 25 гектаров земли.

Отремонтировав старые зернохранилища, семья закупила чуть больше двух сотен овец. Полтора года работы, но результаты в виде прибыли не радуют, с сожалением констатирует сын Хамида Алексей. На ферме пролеживает больше тонны овечьей шерсти и 60 шкур. Мизерные закупочные цены, да и расстояние в несколько сотен километров до пунктов приема делают бизнес далеко не рентабельным.

Алексей Фарадж, фермер:

Чтобы получить шерсть, мы платим стригарю 50 тысяч за одну голову. А закупочная максимальная цена на шерсть сегодня 11 тысяч за килограмм. Сама стрижка не окупается. Переработчики закупают шерсть в России, в Казахстане. Но это же вывоз валюты из Беларуси.

Есть проблемы и со сбытом мяса. Тем не менее, Хамид поставил для себя задачу создать полноценную племенную ферму, чтобы продавать овец другим хозяйствам. Он уже подсчитал: овчарня начнет приносить прибыль, когда отара вырастет до 500 голов. Фермер надеется, что в ближайшее время в каждой области страны появятся предприятия по обработке шерсти и переработке мяса.

Абдул Хамид Фарадж, фермер:

Жизнь сейчас диктует, что у нас в республике просто необходимо развивать овец, пастбищ для этого достаточно, земля есть. Я даже горжусь, что я живу в Беларуси. Это мое убеждение.

Понятно, что восстановление отрасли - дело небыстрое. Племенных овец приходится приобретать за рубежом, ждать потомства. Но как известно, под лежачий камень вода не течет, а у животноводов хватает оптимизма. Кто знает, может быть символ нынешнего года станет очередным белорусским брендом.