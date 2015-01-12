Новости Беларуси. Сотрудники Брестской таможни задержали крупную партию пиротехники. В машине нарушителя обнаружили более 28 тысяч единиц взрывчатых веществ. Причем некоторые из них и вовсе запрещено ввозить на территорию Беларуси.

Предварительно стоимость нелегального товара составила порядка 400 тысяч долларов.

Водитель грузовика признался, что «небезопасный» груз он перевозил для одной из российских фирм, однако документов на ввоз пиротехники у него не оказалось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.