Вопрос импортозамещения строительных материалов обсудили в Витебске

Новости Беларуси. Инициативу частного бизнеса в сфере строительства обсуждали 26 октября в Витебске. В центре внимания – вопрос импортозамещения строительных материалов. В частности, речь шла о необходимости увеличения поставок на отечественный стройрынок собственной кабельной продукции. В ее изготовлении наши предприятия преуспели.

Но товар в основном уходит на экспорт. К нам же поступает импортная продукция по более низкой цене.

Однако, как правило, менее качественная, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Андрей Голомуздов, технический руководитель проектов предприятия по производству кабельной продукции:

Есть конкретные предложения. Это создание и комиссий, и проверка в аккредитованных лабораториях Республики Беларусь всей продукции, которая приходит. Входной контроль на самих предприятиях. И самое главное – изменение тендерной политики, потому что сейчас в тендерах все решает цена. А цена естественно дешевле бракованной продукции.

Работать на экономику, не распыляя средства на импортную продукцию, которую могут производить внутри страны – общее требование к бизнесу и власти в сфере строительства. Такую задачу 26 октября озвучил заместитель премьер-министра Анатолий Калинин.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Происходит непонятное: почему Госстандарт не может поставить заслон?

Сертифицировать, лицензировать это производство, продукцию. Но это непорядок. Мы должны разобраться и с этим вопросом. Как раз собрали строителей, чтобы посмотреть инновационные решения и увидели, что производится у нас в Беларуси, и что должно быть на наших объектах.