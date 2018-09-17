Военно-техническая сфера и сельское хозяйство: по каким направлениям планируют сотрудничать Беларусь и Индонезия

Новости Беларуси. Белорусские парламентарии начинают эту неделю сразу с нескольких международных встреч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, 17 сентября в нижней палате парламента наши депутаты встретились с коллегами из Джакарты. Сельское хозяйство и горнодобывающая промышленность – именно в этих сферах готовы тесно работать Беларусь и Индонезия. Стоит отметить: между лидерами Беларуси и Индонезии установились хорошие отношения. Заложен крепкий экономический фундамент. Пришло время наполнять его конкретными проектами.

Интересны в Индонезии будут наши сельскохозяйственные технологии. Исторически это основная отрасль местной экономики, в которой занято больше трети населения. Поэтому наша техника наверняка пригодится. Обсудили партнеры и инвестиционное сотрудничество.

Владислав Щепов, председатель Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь: Мы настроены увеличить товарооборот и услуг, и товаров. Индонезийцы высказали заинтересованность в изучении вопроса по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Для Индонезии характерны лесные пожары. Очень важен мониторинг лесных ресурсов. Сельское хозяйство, очень их заинтересовала наша система образования.

Аданг Судраджат, председатель индонезийско-белорусской парламентской группы дружбы Совета народных представителей Республики Индонезия:

Дипломатическим отношениям Беларуси и Индонезии вот уже 25 лет. Что касается сотрудничества между парламентами двух стран, то оно только началось, и наш визит группы дружбы первый.

В первую очередь нас интересует военно-техническое сотрудничество. Также в Беларуси очень хорошо развивается ядерная энергетика. И нам эта сфера интересна. Индонезия же готова предложить вам наши исконные товары – к примеру, каучук.