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Военно-техническая сфера и сельское хозяйство: по каким направлениям планируют сотрудничать Беларусь и Индонезия

17 сентября 2018 12:01
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Новости Беларуси. Белорусские парламентарии начинают эту неделю сразу с нескольких международных встреч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военно-техническая сфера и сельское хозяйство: по каким направлениям планируют сотрудничать Беларусь и Индонезия-1

Так, 17 сентября в нижней палате парламента наши депутаты встретились с коллегами из Джакарты. Сельское хозяйство и горнодобывающая промышленность – именно в этих сферах готовы тесно работать Беларусь и Индонезия. Стоит отметить: между лидерами Беларуси и Индонезии установились хорошие отношения. Заложен крепкий экономический фундамент. Пришло время наполнять его конкретными проектами.

Военно-техническая сфера и сельское хозяйство: по каким направлениям планируют сотрудничать Беларусь и Индонезия-4

Интересны в Индонезии будут наши сельскохозяйственные технологии. Исторически это основная отрасль местной экономики, в которой занято больше трети населения. Поэтому наша техника наверняка пригодится. Обсудили партнеры и инвестиционное сотрудничество.

Военно-техническая сфера и сельское хозяйство: по каким направлениям планируют сотрудничать Беларусь и Индонезия-7

Владислав Щепов, председатель Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Мы настроены увеличить товарооборот и услуг, и товаров. Индонезийцы высказали заинтересованность в изучении вопроса по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Для Индонезии характерны лесные пожары. Очень важен мониторинг лесных ресурсов. Сельское хозяйство, очень их заинтересовала наша система образования.

Военно-техническая сфера и сельское хозяйство: по каким направлениям планируют сотрудничать Беларусь и Индонезия-10

Аданг Судраджат, председатель индонезийско-белорусской парламентской группы дружбы Совета народных представителей Республики Индонезия:
Дипломатическим отношениям Беларуси и Индонезии вот уже 25 лет. Что касается сотрудничества между парламентами двух стран, то оно только началось, и наш визит группы дружбы первый.

В первую очередь нас интересует военно-техническое сотрудничество. Также в Беларуси очень хорошо развивается ядерная энергетика. И нам эта сфера интересна. Индонезия же готова предложить вам наши исконные товары – к примеру, каучук.

Военно-техническая сфера и сельское хозяйство: по каким направлениям планируют сотрудничать Беларусь и Индонезия-13

В Беларуси парламентская делегация из Индонезии пробудет до 20 сентября. Добавим: Индонезия занимает четвертое место в мире по численности населения. Для Беларуси это надежный партнер и ворота на рынок региона АСЕАН. В свою очередь мы для этой страны – выход в страны ЕАЭС.

# Беларусь-Индонезия # Экономика # Владислав Щепов # Фотофакт

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