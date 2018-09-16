Как белорусские производители решают проблему с вытеснением отечественного сахара с рынка? Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Уже почти две недели в Беларуси убирают сахарную свеклу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Всего этим овощем засажено около 100 тысяч гектаров. На сегодня убрано около 15 % площадей.

В нашей стране работают несколько сахарных заводов, и недостатка в сахаре нет. Особенно с учетом того, что на наш рынок активно поставляется продукция российского производства. Но в конце 2017 года сахар из России стал дешевле отечественного.

Для защиты отрасли Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило ограничение: килограмм сахара не может стоить меньше 1,5 рублей. Сначала на 90 дней, дальше решение было пролонгировано на уровне Евразийской экономической комиссии. Пока ограничения действуют до 23 декабря. Но сейчас ведется работа над созданием правил продления решений по ценовому регулированию.

Корреспондент Анастасия Дехтяр провела собственное расследование и выяснила, почем есть и почем будет сахар для народа?

С аппетитом закидывая в бункеры сладкие корнеплоды, комбайн нарезает по полю круги. Уборочная кампания сахарной свеклы набирает обороты. За две недели убрали 10 % урожая. Новые горы будущего сахара растут, а вот цены в магазинах с легкой руки государства пока нет.

Урожайность сахарной свеклы в 2018 году выше прошлогодней: планируют запасти больше 5 миллионов тонн. Да и главный показатель – сахаристость – на 1 % выше. Вот и на полях под Слуцком только успевают загружать, и грузовики мчатся на сахарорафинадный комбинат.

Сергей Славашевич, заместитель директора по производству сельскохозяйственного унитарного предприятия «Агросервис-ССК»:

Сдали уже порядка 16 тысяч тонн при средней урожайности 480 центнеров с гектара.

Слуцкий сахарорафинадный – промышленный гигант белорусской сахарной переработки. Здесь производят 1500 тонн сахара в сутки.

Руслан Лемеш, главный инженер Слуцкого сахарорафинадного комбината:

Ожидаем урожай не хуже уровня прошлого года – то есть 1 миллион 400 тысяч тонн свеклы. Ну и по сахару, я думаю, что будет не меньше, чем в прошлом году: мы получили порядка 202 тысяч тонн сахара. При потреблении Беларуси в 350 тысяч тонн это больше половины.

Мир становится приторным. Последние два года сахарный рынок едва ли не варится в собственном сиропе. Масштабное перепроизводство развязало настоящую борьбу на выживание. Ценовые качели раскачались в том числе и на просторах ЕАЭС.

И здесь законодателем ценообразования с легким оттенком демпинга выступает Россия. «Остатки сладки» образуют существенный профицит. У соседей производят сахара на миллион тонн больше потребляемого. Такие массовые излишки по законам торговли и обваливают цены.

Игорь Шустов, первый заместитель председателя концерна «Белгоспищепром»:

Сюда массово пошел дешевый российский сахар. Было принято решение (законодательством это разрешено) – введение временного регулирования цен на социально значимые продукты. Таким образом мы уравняли цены как российского сахара, так и белорусского.

Анастасия Дехтяр, СТВ:

На карте – продовольственный рынок Беларуси. Фишки есть и у российских поставщиков, и у белорусских производителей. Но бизнес есть бизнес: чьи условия «вкусней», тот быстрее и растворяется, к примеру, в чае. На кону едва ли не вся сахарная отрасль страны.

Почему же белорусский сахар не выдерживает конкуренции с российским? Сырье, то бишь корнеплоды, в России стоит дешевле примерно на 10 %. Но здесь тоже нюансы: в стоимость не включены транспортные расходы. У нас логистический пункт заложен в закупочный прейскурант. Из прошлогодних данных: сахарная свекла там минимально стоила 27 долларов за тонну, у нас – 43.

Осип Дапиро, председатель наблюдательного Слуцкого сахарорафинадного комбината:

Газ у них почти в четыре раза стоит меньше, чем для сахарных заводов в нашей стране. Другими факторами мы перекрываем частично, потому что расход топлива у нас значительно меньше, почти наполовину. Производительность заводов, труда у нас значительно выше, чем в России. Выход сахара выше и потери меньше. Но этими показателями мы всё равно тот большой разрыв, который получается в себестоимости сырья и топлива, перекрыть не в состоянии.

Вот уже больше 15 лет четыре белорусских завода способны полностью усластить соотечественников. При потребности 350 тонн в год производят почти вдвое больше. «Сладкое золото» ежегодно продают за рубеж примерно на 200 миллионов долларов.

В новых условиях, когда российский торговый путь стал попросту невыгоден, экспортный поток белорусского сахара пришлось сдержать и перенаправить. Снизили объемы поставок в Россию и открыли новые рынки в том же СНГ. Чтобы отечественные сахарные заводы не растворились в чаяниях, на уровне правительства были приняты меры о снижении затрат на топливно-энергетический ресурс, на закупочную стоимость сырья (цена на свеклу уже снизилась на 15 %). Зимой 2018 года в ценообразование вмешалось государство. На 90 дней заморозили цену на социально значимый товар. Летом срок продлили до 23 декабря.

Однако есть и недоразумения. В московские магазины мы отправили нашего агента. В фокусе внимания – белорусский сахар. Как оказалось, там полукилограммовая пачка нашего рафинада стоит на 25 копеек дешевле, чем такая же упаковка в фирменном магазине при заводе.

Осип Дапиро:

– Мы продаем по рыночным ценам, которые сложились в той стране, в которой мы продаем.

– Получается, в убыток себе поставляете?

– Не без этого.

Производителям стоит учиться жить в рыночных условиях. Ведь регулирование цен – мера временная. Да и прогнозы на 2018 год не дают расслабиться – на сладком рынке ЕАЭС снова будет переизбыток. Но выход для промышленников есть: повышение производительности.