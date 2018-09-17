17 сентября в Минске встретятся главы двухсторонней группы дружбы Совета народных представителей Индонезии и Беларуси

Новости Беларуси. Экономика, поддержка на международной арене и углубление парламентского сотрудничества: со встречи с коллегами из Джакарты начнут эту неделю в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

17 сентября здесь встретятся главы двухсторонней группы дружбы Совета народных представителей Индонезии и Беларуси. Делегацию из Юго-Восточной Азии также ждут в МИД нашей страны и на ряде предприятий. На Минском заводе колесных тягачей, БелАЗе и МАЗе гости ознакомятся с производством и проведут краткие переговоры.