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17 сентября в Минске встретятся главы двухсторонней группы дружбы Совета народных представителей Индонезии и Беларуси

17 сентября 2018 06:49
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Новости Беларуси. Экономика, поддержка на международной арене и углубление парламентского сотрудничества: со встречи с коллегами из Джакарты начнут эту неделю в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

17 сентября в Минске встретятся главы двухсторонней группы дружбы Совета народных представителей Индонезии и Беларуси-1

17 сентября здесь встретятся главы двухсторонней группы дружбы Совета народных представителей Индонезии и Беларуси. Делегацию из Юго-Восточной Азии также ждут в МИД нашей страны и на ряде предприятий. На Минском заводе колесных тягачей, БелАЗе и МАЗе гости ознакомятся с производством и проведут краткие переговоры.

17 сентября в Минске встретятся главы двухсторонней группы дружбы Совета народных представителей Индонезии и Беларуси-4

Этот визит занимает важное место в белорусско-индонезийской повестке дня, учитывая празднование в 2018 году 25-й годовщины установления дипломатических отношений между странами. И сегодня же в палате представителей ожидают замминистра иностранных дел Кубы.

# Беларусь-Индонезия # Экономика # Фотофакт

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