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Водители в Великобритании переходят с электричества на бензин. Почему так происходит?

18 января 2022 16:11
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Из-за энергокризиса нефтепродукты оказались выгоднее киловатт-часов. Водители в Великобритании переходят с электричества на бензин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все это на фоне высоких цен на электроэнергию.  

Водители в Великобритании переходят с электричества на бензин. Почему так происходит?-1

Теперь использование «зеленых» автомобилей обходится на 50 % дороже, нежели машины с двигателем внутреннего сгорания. А владельцы гибридов предпочитают не заряжать, а заправлять авто на бензиновых АЗС.  

Больше новостей экономики за 18 января читайте здесь.  

# Бензин # Экономика # Кристина Сущеня # Фотофакт

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