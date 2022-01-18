Водители в Великобритании переходят с электричества на бензин. Почему так происходит?

Из-за энергокризиса нефтепродукты оказались выгоднее киловатт-часов. Водители в Великобритании переходят с электричества на бензин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все это на фоне высоких цен на электроэнергию.
Из-за энергокризиса нефтепродукты оказались выгоднее киловатт-часов. Водители в Великобритании переходят с электричества на бензин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все это на фоне высоких цен на электроэнергию.
Теперь использование «зеленых» автомобилей обходится на 50 % дороже, нежели машины с двигателем внутреннего сгорания. А владельцы гибридов предпочитают не заряжать, а заправлять авто на бензиновых АЗС.
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