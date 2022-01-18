Это рекорд. Цена нефти марки Brent на лондонской бирже превысила 88 долларов за баррель

Тем временем цена нефти марки Brent на лондонской бирже превысила 88 долларов за баррель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впервые за 7 лет. Таковы данные торгов.

К напряженности на мировом рынке нефти привели новости из Объединенных Арабских Эмиратов, где взорвались три цистерны с топливом. Плюс не на руку и коронавирусный штамм «омикрон», который продолжает оказывать влияние на спрос нефти.