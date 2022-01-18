По итогам 2021-го биткоин проигрывает эфиру. Что будет в 2022-м?

Доля биткоина в 2021 году рухнула примерно на треть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока что самая популярная криптовалюта занимает 65 %, этот показатель в 2020 году был 92 %. Биткоин начал стремительно проигрывать конкурентам. И стоимость в 2022-м впервые с сентября 2021 года опустилась ниже 40 тысяч долларов.

Инвесторы стали чаще выбирать стейблкоины, потому что они менее волатильны. И по итогам 2021 года пока еще виртуальная валюта № 1 проиграла своему главному конкуренту – эфиру. Его динамика оказалась куда лучше – 408 % роста против 65 % у биткоина. И, кстати, аналитики предрекают такую же ситуацию и в 2022 году.

Курс биткоина сегодня 41 тысяча 711 долларов.