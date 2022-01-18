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Новости экономики за 18.01.2022

18 января 2022 16:27
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Новости Беларуси. Сыр с белой плесенью по-белорусски: когда запустят новое производство? Почему автовладельцы в Великобритании переходят с электричества на бензин и цена нефти марки Brent побила 7-летний рекорд?  

С деловым обзором Кристина Сущеня в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Новости экономики за 18.01.2022-1

КУРС НА РАЗВИТИЕ  

Белорусская универсальная товарная биржа расширила географию торговли до 70 стран. Аккредитован первый резидент из Индии. В 2021 году добавились компании из Бразилии, Гибралтара, Пакистана, Южной Кореи и Японии. Так активно клиентская база не росла уже порядка 10 лет. Всего же на нашей площадке БУТБ более 5 500 иностранных компаний. И крупнейшие рынки сбыта белорусских товаров – это Литва, Германия, Латвия, Эстония, Россия, Польша, Нидерланды, Великобритания, Словакия и Китай. В Евросоюз в основном поставляем пиломатериалы, топливные гранулы, рапсовое масло и продукцию переработки сахарной свеклы.  

Новости экономики за 18.01.2022-4

И официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. По данным Нацбанка, 18 января доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел.  

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# Экономическая рубрика # Экономика # Кристина Сущеня # Фотофакт

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