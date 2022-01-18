Новости экономики за 18.01.2022

Новости Беларуси. Сыр с белой плесенью по-белорусски: когда запустят новое производство? Почему автовладельцы в Великобритании переходят с электричества на бензин и цена нефти марки Brent побила 7-летний рекорд?

КУРС НА РАЗВИТИЕ

Белорусская универсальная товарная биржа расширила географию торговли до 70 стран. Аккредитован первый резидент из Индии. В 2021 году добавились компании из Бразилии, Гибралтара, Пакистана, Южной Кореи и Японии. Так активно клиентская база не росла уже порядка 10 лет. Всего же на нашей площадке БУТБ более 5 500 иностранных компаний. И крупнейшие рынки сбыта белорусских товаров – это Литва, Германия, Латвия, Эстония, Россия, Польша, Нидерланды, Великобритания, Словакия и Китай. В Евросоюз в основном поставляем пиломатериалы, топливные гранулы, рапсовое масло и продукцию переработки сахарной свеклы.