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«Во-первых, это честный курс»: в Беларуси презентовали новые возможности биржевого валютного рынка

27 марта 2019 17:42
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Новости Беларуси. Купить валюту за три минуты, а не за сутки: в Беларуси презентовали новые возможности биржевого валютного рынка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Во-первых, это честный курс»: в Беларуси презентовали новые возможности биржевого валютного рынка-1

Теперь покупать или продавать валюту можно онлайн – с компьютера или ноутбука. Для этого не придется распечатывать заявку, отправлять ее по факсу, а после приходить в банк. Операции проходят в автоматическом режиме. Сделки на бирже в таком формате проходят очень быстро: от 3 до 30 минут. Пока услуга доступна только клиентам Банка Дабрабыт – юрлицам и индивидуальным предпринимателям.

«Во-первых, это честный курс»: в Беларуси презентовали новые возможности биржевого валютного рынка-4

Чтобы получить доступ к системе, достаточно открыть счет в банке, после чего вам дадут логин и пароль. Сервис для клиентов бесплатен, при этом банк не берет комиссию за свою работу.

«Во-первых, это честный курс»: в Беларуси презентовали новые возможности биржевого валютного рынка-7

Игорь Лихогруд, председатель правления Банка Дабрабыт:
Во-первых, это честный курс. Это ровно то, что есть на бирже, без каких-то дополнительных комиссий. Во-вторых, это удобство. Это можно делать со своего рабочего места, не надо больше обзванивать много банков. И в-третьих, это управляемость. Клиент может делать это того, когда он посчитает нужным, когда он видит, что курс для него наиболее выгодный.

«Во-первых, это честный курс»: в Беларуси презентовали новые возможности биржевого валютного рынка-10

Андрей Аухименя, председатель правления Белорусской валютно-фондовой биржи:
Сегодня это первый, пробный шар. Первый банк, который предоставил этот сервис, обеспечил такую возможность. В дальнейшем будут подключаться другие банки – предоставлять такой сервис своим клиентам. Мы планируем провести такую работу со всеми банками Республики Беларусь, и не только Республики Беларусь.

«Во-первых, это честный курс»: в Беларуси презентовали новые возможности биржевого валютного рынка-13

Сейчас с помощью сервиса можно разово обменять деньги на сумму до 500 тысяч долларов США.

«Во-первых, это честный курс»: в Беларуси презентовали новые возможности биржевого валютного рынка-16

Подготовка такого проекта заняла несколько месяцев. Пришлось менять нормативно-правовые акты, думать над техническими решениями и защитой операций от внешних воздействий. Систему тестировали несколько недель, сейчас она уже работает в режиме онлайн. В перспективе планируется создание аналогичного сервиса и для физических лиц.

*На правах рекламы

# Реклама # Экономика # Игорь Лихогруд # Андрей Аухименя # Фотофакт

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