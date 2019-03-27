Нацбанк Беларуси нацелен на снижение инфляции до 4% после 2020 года

Новости Беларуси. Национальный банк Беларуси подготовил несколько предложений по расширению своих функций. По мнению регулятора, это необходимо для поддержания ценовой стабильности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Национальный банк Беларуси подготовил несколько предложений по расширению своих функций. По мнению регулятора, это необходимо для поддержания ценовой стабильности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В частности, предлагается устанавливать целевой показатель. Допустимые границы хотят определять ежегодно на трехлетний период. При таком механизме Нацбанк и правительство ежегодно до 1 октября будут вносить этот параметр на утверждение Президенту.
27 марта в Овальном зале Дома правительства прошла рабочая встреча руководства финансового регулятора с депутатами. Обсудили текущее положение финансового рынка, а также совместную работу в секторе монетарной политики.
Людмила Добрынина, председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В текущем году в планах работы разработка законопроектов о валютном контроле и валютной дисциплине. Конечно, сегодня платежные услуги – законопроект – и платежные системы в Республике Беларусь. Но очень важно отметить, что такое взаимодействие именно в преддверии открытия 2 апреля сессии очень важно, потому что мы видим, что у нас есть определенная стабильность денежно-кредитной политики, ценовая, финансовая устойчивость. А это залог успеха экономического развития.
Новый взгляд у Нацбанка и на порядок утверждения основных направлений денежно-кредитной политики. Текущая практика не позволяет подробно описывать предполагаемые действия регулятора. Поэтому хотят закрепить в законодательстве норму, которая даст Нацбанку право самостоятельно принимать направления денежно-кредитной политики. Основой будет служить как раз утвержденный главой государства показатель ценовой стабильности.