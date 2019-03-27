Нацбанк Беларуси нацелен на снижение инфляции до 4% после 2020 года

Новости Беларуси. Национальный банк Беларуси подготовил несколько предложений по расширению своих функций. По мнению регулятора, это необходимо для поддержания ценовой стабильности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, предлагается устанавливать целевой показатель. Допустимые границы хотят определять ежегодно на трехлетний период. При таком механизме Нацбанк и правительство ежегодно до 1 октября будут вносить этот параметр на утверждение Президенту.

27 марта в Овальном зале Дома правительства прошла рабочая встреча руководства финансового регулятора с депутатами. Обсудили текущее положение финансового рынка, а также совместную работу в секторе монетарной политики.