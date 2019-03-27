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«Великий камень» создаст инвестфонд для поддержки малого и среднего бизнеса

27 марта 2019 16:34
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Новости Беларуси. Инвестиционный фонд поддержки малого и среднего бизнеса и венчурных проектов будет создан в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работа фонда будет организована на базе строящегося за счет технико-экономической помощи Китая центра сотрудничества в области трансформации научно-технических достижений. Таким образом, будет создана комплексная инфраструктура стимулирования инновационного развития парка.

Больше новостей экономики за 27 марта здесь.

# Беларусь-Китай # Экономика

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