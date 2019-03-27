«Великий камень» создаст инвестфонд для поддержки малого и среднего бизнеса

Новости Беларуси. Инвестиционный фонд поддержки малого и среднего бизнеса и венчурных проектов будет создан в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работа фонда будет организована на базе строящегося за счет технико-экономической помощи Китая центра сотрудничества в области трансформации научно-технических достижений. Таким образом, будет создана комплексная инфраструктура стимулирования инновационного развития парка.