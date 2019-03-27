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Белорусские предприятия впервые принимают участие в нигерийской выставке Agrofood

27 марта 2019 17:19
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Новости Беларуси. Акцент на аграрную сферу и производство продуктов питания. На выставку отправились крупнейшие белорусские производители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Ряд предприятий уже работает на нигерийском рынке, другие рассчитывают найти деловых партнеров в ходе выставки.  Всего 20 компаний   представляют отечественное машиностроение, научные разработки в сфере сельского хозяйства, продукты питания и пищевые ингредиенты.

Белорусские предприятия впервые принимают участие в нигерийской выставке Agrofood-1

Например, для рынка Нигерии белорусские ученые предлагают сухие смеси для изготовления мороженого. Продукт особенно актуален для африканского рынка, поскольку может храниться до 6 месяцев при комнатной температуре.

27 марта в рамках Национальной экспозиции прошел нигерийско-белорусский бизнес-форум.  Представители Белорусской торгово-промышленной палаты совместно с нигерийскими коллегами  обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в  развитии  инвестиционного потенциала двух стран.

Больше новостей экономики за 27 марта здесь.

# Продукты питания # Экономика # Фотофакт

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