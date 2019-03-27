Белорусские предприятия впервые принимают участие в нигерийской выставке Agrofood

Ряд предприятий уже работает на нигерийском рынке, другие рассчитывают найти деловых партнеров в ходе выставки. Всего 20 компаний представляют отечественное машиностроение, научные разработки в сфере сельского хозяйства, продукты питания и пищевые ингредиенты.

Новости Беларуси. Акцент на аграрную сферу и производство продуктов питания. На выставку отправились крупнейшие белорусские производители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Например, для рынка Нигерии белорусские ученые предлагают сухие смеси для изготовления мороженого. Продукт особенно актуален для африканского рынка, поскольку может храниться до 6 месяцев при комнатной температуре.

27 марта в рамках Национальной экспозиции прошел нигерийско-белорусский бизнес-форум. Представители Белорусской торгово-промышленной палаты совместно с нигерийскими коллегами обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в развитии инвестиционного потенциала двух стран.