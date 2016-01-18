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Во Франции указом президента введено чрезвычайное экономическое положение

18 января 2016 17:04
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Новости Франции. Во Франции указом президента введено чрезвычайное экономическое положение. Как заявил 18 января Франсуа Олланд, в стране необходимо экстренно провести реформы, которые позволили бы преодолеть экономический застой, а также решить проблему хронической безработицы.

В связи с этим уже в ближайшее время французскому правительству и бизнес-сообществу предстоит реализовать целый ряд предложений, которые, в конечном счете, должны привести экономику страны к устойчивому росту. Детали мер, которые намерен принять глава государства, пока не сообщаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Экономический кризис

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