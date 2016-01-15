Новости Беларуси. Беларусь готова поставлять в Россию продукцию, произведенную из украинского сырья. Министерство сельского хозяйства прорабатывает данный вопрос. Речь идет о заключении взаимовыгодных контрактов.

Связано это с изменением правил торговли между Украиной, ЕС и Россией. В этой ситуации, согласно достигнутым ранее договоренностям с Москвой, Беларусь будет иметь дополнительные бонусы. В стране есть вся необходимая база для переработки дополнительного объема сырья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.