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Беларусь готова поставлять в Россию продукцию, произведенную из украинского сырья

15 января 2016 10:26
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Новости Беларуси. Беларусь готова поставлять в Россию продукцию, произведенную из украинского сырья. Министерство сельского хозяйства прорабатывает данный вопрос. Речь идет о заключении взаимовыгодных контрактов.

Связано это с изменением правил торговли между Украиной, ЕС и Россией. В этой ситуации, согласно достигнутым ранее договоренностям с Москвой, Беларусь будет иметь дополнительные бонусы. В стране есть вся необходимая база для переработки дополнительного объема сырья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Международное сотрудничество # Беларусь-Украина

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