Новости Беларуси. У белорусов с большим стажем выросли пенсии. В силу вступили некоторые нормы Указа Президента «О совершенствовании пенсионного обеспечения», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, стали больше выплаты за каждый год стажа работы сверх 40 лет у мужчин и 35 у женщин. Увеличение составило от 0,1% до 0,5% среднемесячного заработка пенсионера.

Прибавка касается всех работников с указанным длительным стажем – тех, кто уже вышел на пенсию, и кто еще только собирается.

Лариса Яшкова, заместитель начальника главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Все эти меры направлены на установление более весомой оценки в размере пенсии длительного стажа граждан. То есть человек должен зарабатывать пенсию и это должно оказывать влияние на размер пенсии. В результате применения этих мер увеличение у каждого пенсионера будет индивидуальным и будет зависеть от продолжительности стажа работы и величины заработной платы, с которой исчислена пенсия конкретному лицу.