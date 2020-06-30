Внешний госдолг Беларуси в январе-мае 2020 года снизился на 2%

Новости Беларуси. Внешний государственный долг Беларуси за первые 5 месяцев 2020 года уменьшился на 2 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этот период были привлечены займы на сумму, в эквиваленте превышающую миллиард рублей. Основными источниками стали правительство и банки России, облигации, размещаемые на зарубежных рынках, Экспортно-импортный банк Китая, Международный и Европейский банки реконструкции и развития. В то же время произведены крупные выплаты по задолженности перед правительством России, банками Китая и международными финансовыми структурами.