Новости экономики за 30.06.2020
Новости Беларуси. Что готовит товарная биржа для отечественных сельхозпроизводителей и как будут изменяться цены на автомобильное топливо в ближайшее время?
С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.
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ТОВАРНАЯ БИРЖА ГОТОВИТ ВНЕДРЕНИЕ ФОРВАРДНЫХ КОНТРАКТОВ НА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЮ
Универсальная товарная биржа готовится запустить торговлю форвардными контрактами на сельхозпродукцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главная особенность такого контракта в том, что цена продажи товара фиксируется в момент совершения сделки, в то время как поставки совершаются в определенный момент в будущем.
Это позволит отечественным сельхозпроизводителям более качественно выстраивать стратегию сбыта и ускорит оборачиваемость продукции.
К примеру, зерно можно продать еще до начала посевной кампании и таким образом – без привлечения кредитов – решить проблему оборотных средств.
Специалисты биржи рассчитывают, что торговля фьючерсами повысит эффективность управления финансовыми потоками аграрных предприятий и сгладит ценовые колебания на их продукцию.
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«БЕЛКООПСОЮЗ» В 2020 ГОДУ ПЛАНИРУЕТ ОТКРЫТЬ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ ВО ВСЕХ РАЙОНАХ СТРАНЫ
«Белкоопсоюз» осваивает виртуальную торговлю. До конца 2020 года планируется открыть интернет-магазины во всех районах страны.
Первый начал работу еще в феврале в Верхнедвинске. К настоящему моменту в разных регионах уже запущены 17 таких магазинов. Ассортимент, как и в крупных городских торговых точках.
Вместе с тем предприятие не будет закрывать свои магазины в небольших населенных пунктах. В руководстве говорят, что таких порядка 2 тысяч. Несмотря на свою низкую рентабельность, они имеют очень большое значение для деревень, в которых находятся.
В целом, система «Белкоопсоюза» сейчас насчитывает более 6,5 тысяч торговых объектов, в том числе около 600 передвижных автомагазинов. В общей сложности в них трудятся почти 40 тысяч продавцов.