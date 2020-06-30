Отсрочка по налоговым выплатам и арендным платежам для бизнеса: как получить?

В период пандемии крепко стоять на ногах вынуждены были не только врачи, но и предприниматели, чтобы поддержать бизнес в непростых условиях, Главой государства был подписан Указ №143, по которому уже предоставляются отсрочки по налоговым выплатам и арендным платежам. Дмитрий Ярошевич, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

С заявлением о предоставлении налоговых льгот и преференций обратилось около 3 тысяч 700 субъектов хозяйствования. 830 из них уже смогли воспользоваться налоговыми льготами. Более 1300 заявлений находятся сейчас в стадии рассмотрения.

Что касается единого налога с индивидуальных предпринимателей, областными Советами депутатов принято решение о снижении во втором и третьем квартале ставки в два раза. Около 600 субъектов хозяйствования уже воспользовались льготами по имущественным налоговым платежам: это налог на землю, недвижимость и арендные платежи. Что касается налоговых отсрочек, рассрочек и налоговых кредитов, 241 организация получила льготы на сумму около 5,3 миллионов рублей. Схожие цифры и по арендным платежам. 87,5% организаций – частные формы собственности. Дмитрий Ярошевич:

В отношении арендаторов и арендодателей частной формы собственности, после проведенной работы облисполкомами, сообщается о предоставлении отсрочек и скидок по аренде частной компании.

Также для поддержки бизнеса был разработан 178-ой указ о временных мерах государственной поддержки нанимателей и отдельных категорий граждан. Он предусматривает возможность организациям получить субсидии для доплат работникам, которые в период с 1 мая по 30 июля находились в простое или в отпуске по инициативе нанимателей без сохранения заработной платы. Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Минского городского исполнительного комитета:

Для того, чтобы получить данную субсидию, организации должны обратиться в местный орган исполнительной власти, в нашем случае это в Минской городской исполнительный комитет. Заявления принимаются в Минске, в службе одно окно, в течение 10 дней материалы и документы, которые готовятся четко в соответствии с требованием Указа №178, рассматриваются.

Сегодня за поддержкой обратились уже 23 организации. Между тем, одно из столичных производств уже получило свои преференции. Несмотря на пандемию, предприятие смогло сохранить сотрудников, обойтись без увольнений и даже сохранить производство на уровне. Стефан Жерносек, управляющий полиграфическим предприятием:

Были определенные сложности: падение производства приблизительно на 50%, соответственно, у нас были проблемы с выплатой налогов, арендной платы, но с выходом указа мы обратились на завод, где арендуем площади, обратились в холдинг, в комитет по госимуществу и, благодаря всем этим усилиям, нам снизили арендную плату на 30% на 3 месяца. Уже стало значительно легче.

Несмотря на то, что предприятие сегодня нуждается в поддержке, здесь уже запускается новый проект по производству книг в твердом переплете. Закуплено 12 единиц новенького оборудования, привлечены инвесторы, предприятие приглашает на работу новых сотрудников, как с опытом работы, так и без. Сейчас здесь работает 41 человек, в ближайшее время в планах увеличить количество персонала почти вдвое.