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Отсрочка по налоговым выплатам и арендным платежам для бизнеса: как получить?

30 июня 2020 08:02
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В период пандемии крепко стоять на ногах вынуждены были не только врачи, но и предприниматели, чтобы поддержать бизнес в непростых условиях, Главой государства был подписан Указ №143, по которому уже предоставляются отсрочки по налоговым выплатам и арендным платежам.

Дмитрий Ярошевич, заместитель министра экономики Республики Беларусь:
С заявлением о предоставлении налоговых льгот и преференций обратилось около 3 тысяч 700 субъектов хозяйствования. 830 из них уже смогли воспользоваться налоговыми льготами. Более 1300 заявлений находятся сейчас в стадии рассмотрения.

Отсрочка по налоговым выплатам и арендным платежам для бизнеса: как получить?-1

Что касается единого налога с индивидуальных предпринимателей, областными Советами депутатов принято решение о снижении во втором и третьем квартале ставки в два раза. Около 600 субъектов хозяйствования уже воспользовались льготами по имущественным налоговым платежам: это налог на землю, недвижимость и арендные платежи. Что касается налоговых отсрочек, рассрочек и налоговых кредитов, 241 организация получила льготы на сумму около 5,3 миллионов рублей. Схожие цифры и по арендным платежам. 87,5% организаций – частные формы собственности.

Дмитрий Ярошевич:
В отношении арендаторов и арендодателей частной формы собственности, после проведенной работы облисполкомами, сообщается о предоставлении отсрочек и скидок по аренде частной компании.

Отсрочка по налоговым выплатам и арендным платежам для бизнеса: как получить?-4

Также для поддержки бизнеса был разработан 178-ой указ о временных мерах государственной поддержки нанимателей и отдельных категорий граждан. Он предусматривает возможность организациям получить субсидии для доплат работникам, которые в период с 1 мая по 30 июля находились в простое или в отпуске по инициативе нанимателей без сохранения заработной платы. 

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Минского городского исполнительного комитета:
Для того, чтобы получить данную субсидию, организации должны обратиться в местный орган исполнительной власти, в нашем случае это в Минской городской исполнительный комитет. Заявления принимаются в Минске, в службе одно окно, в течение 10 дней материалы и документы, которые готовятся четко в соответствии с требованием Указа №178, рассматриваются. 

Отсрочка по налоговым выплатам и арендным платежам для бизнеса: как получить?-7

Сегодня за поддержкой обратились уже 23 организации. Между тем, одно из столичных производств уже получило свои преференции. Несмотря на пандемию, предприятие смогло сохранить сотрудников, обойтись без увольнений и даже сохранить производство на уровне.

Стефан Жерносек, управляющий полиграфическим предприятием:
Были определенные сложности: падение производства приблизительно на 50%, соответственно, у нас были проблемы с выплатой налогов, арендной платы, но с выходом указа мы обратились на завод, где арендуем площади, обратились в холдинг, в комитет по госимуществу и, благодаря всем этим усилиям, нам снизили арендную плату на 30% на 3 месяца. Уже стало значительно легче.

Отсрочка по налоговым выплатам и арендным платежам для бизнеса: как получить?-10

Несмотря на то, что предприятие сегодня нуждается в поддержке, здесь уже запускается новый проект по производству книг в твердом переплете. Закуплено 12 единиц новенького оборудования, привлечены инвесторы, предприятие приглашает на работу новых сотрудников, как с опытом работы, так и без. Сейчас здесь работает 41 человек, в ближайшее время в планах увеличить количество персонала почти вдвое.

Отсрочка по налоговым выплатам и арендным платежам для бизнеса: как получить?-13

Вадим Керсанов, оператор типографного станка 4 разряда:
Работа идет, все крутится, все вертится. Март был немного тяжеловат, а сейчас более-менее уже устаканилось. Работы хватает, все работают здесь. Есть работа, стабильная зарплата и более-менее все хорошо.

# Бизнес в Беларуси # Экономика # Дмитрий Ярошевич # Жанна Романович # Стефан Жерносек # Вадим Керсанов # Валерия Борисевич # Фотофакт # бизнес

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