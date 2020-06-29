Новости экономики за 29.06.2020

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ЕВРОПЕЙСКИЙ АВИАСТРОИТЕЛЬНЫЙ ГИГАНТ СОКРАЩАЕТ ПРОИЗВОДСТВО И УВОЛЬНЯЕТ ТЫСЯЧИ РАБОЧИХ

Европейский авиастроительный гигант вынужден основательно менять бизнес-план в условиях серьезного спада производства из-за пандемии. Airbus объявил, что в ближайшие два года сократит объемы поставок своей продукции на 40 % и уволит тысячи сотрудников. Точное число рабочих мест, которые будут сокращены, станет известно до конца июля.