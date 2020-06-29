Прямой эфир

Новости экономики за 29.06.2020

29 июня 2020 15:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Какой новый способ пожаловаться на завышенные цены предложило антимонопольное ведомство и когда во всех нотариальных конторах страны консультацию можно получить бесплатно? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чартерную программу в Тунис отложили на неделю

ЕВРОПЕЙСКИЙ АВИАСТРОИТЕЛЬНЫЙ ГИГАНТ СОКРАЩАЕТ ПРОИЗВОДСТВО И УВОЛЬНЯЕТ ТЫСЯЧИ РАБОЧИХ

Европейский авиастроительный гигант вынужден основательно менять бизнес-план в условиях серьезного спада производства из-за пандемии. Airbus объявил, что в ближайшие два года сократит объемы поставок своей продукции на 40 % и уволит тысячи сотрудников. Точное число рабочих мест, которые будут сокращены, станет известно до конца июля.

Новости экономики за 29.06.2020-1

Читайте также:

Рассказать о завышенных ценах. МАРТ запустил онлайн-анкету

2 июля нотариусы проведут бесплатные консультации

Продолжается рекламная игра «Зеленые конверты»

Стоит отметить, что дела в концерне и так шли не очень. 2019 год обернулся убытками по причине коррупционного скандала. В 2020 году только первый квартал принес минус почти полмиллиарда.

В настоящий момент множество самолетов собраны, но авиакомпании не принимают их из-за кризиса. В руководстве концерна говорят, что собираться будет весь модельный ряд, но в медленном темпе. К примеру, самую продаваемую модель А320 планируют собирать не более 40 лайнеров в месяц.

# Экономическая рубрика # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Работа производств, электоральная кампания и ремонт дороги. О чём говорили на встрече с Президентом в Солигорске
28 июня 2020 16:34

Работа производств, электоральная кампания и ремонт дороги. О чём говорили на встрече с Президентом в Солигорске

В районе Бешенковичей на реке Западная Двина построят высокотехнологичную гидроэлектростанцию. Как она будет устроена?
27 июня 2020 15:16

В районе Бешенковичей на реке Западная Двина построят высокотехнологичную гидроэлектростанцию. Как она будет устроена?

Развитие области определяет развитие страны. Итоги рабочей поездки Президента в Солигорский район
26 июня 2020 20:46

Развитие области определяет развитие страны. Итоги рабочей поездки Президента в Солигорский район