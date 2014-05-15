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«Внешэкономбанк» предоставит Беларуси кредит на сумму до $500 млн на строительство АЭС

15 мая 2014 10:42
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Новости Беларуси. «Внешэкономбанк» предоставит Беларуси кредит на сумму до 500 миллионов долларов. Соответствующий договор подписан 15 мая в Минске. Деньги направят на строительство первой атомной электростанции Беларуси.

Кредит Беларуси «Внешэкономбанком» предоставляется на 8 лет, 4 из них – льготный период.

Как отметил премьер министр Беларуси Михаил Мясникович, на строительство АЭС уже направлено 166 млн из бюджетных средств, поэтому кредит пришелся весьма кстати. Планируется, что уже в ближайшее время белорусская сторона начнет осваивать кредитные средства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:
Всегда заемщик хочется иметь, чтобы было дешевле, а кредитор – чтобы несколько дороже. Я думаю, что мы здесь сблизили наши позиции. Выгода для Республики Беларусь, конечно, заключается в том, что мы снижаем отток валюты из страны и замещаем бюджетные расходы вот этими кредитными ресурсами.

Владимир Дмитриев, председатель государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Россия):
Говоря о межбанковском сотрудничестве, мы подчеркивали, что оно должно развиваться прежде всего в сферах, которые отвечают интересам интеграционных процессов, происходящих в экономике наших стран. И как членов Таможенного союза, как сопряженных, сопредельных государств, и государств, где действительно в сфере не сырьевой традиционное сотрудничество между предприятиями обеих стран активно развивается.

# Экономика # Михаил Мясникович # Кредиты Беларуси # Владимир Дмитриев

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