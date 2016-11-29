Владимир Зиновский: средняя зарплата в $500 – очень тяжелая, но вполне разрешимая задача

Новости Беларуси. Инфляцию в Беларуси в нынешнем году удержат на запланированном уровне. Об этом 29 ноября заявили в правительстве. Отметив, что наша страна вовремя рассчитывается по внешним долгам и продолжает работу с Международным валютным фондом.

В правительстве также напомнили, что ставка рефинансирования в 2016 году снижалась трижды, а это важный фактор для экономического роста и в том числе увеличения средней зарплаты по стране до уровня 500 долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Зиновский, министр экономики Республики Беларусь:

Мы должны понимать, что прыгнуть сегодня с 370 (примерно средняя заработная плата) до 500 – это очень тяжелая задача. Но что касается ряда отраслей экономики, видов экономической деятельности, я думаю, что это вполне разрешимая задача, что и будет реализовано в следующем году.