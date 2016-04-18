Экономика Беларуси – как начался год с точки зрения Президента, Правительства и Нацбанка?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко требует от Правительства сгруппироваться в решении задач по социально-экономическому развитию Беларуси. 18 апреля главе государства представили отчет по итогам работы всех отраслей в первом квартале. В своде самых важных цифр красным отметили промахи, синим – успехи начала года. Первого оттенка оказалось больше, за что краснеть пришлось уже министрам и чиновникам.

Формат мероприятия масштабный. 73 участника разместили в одном из самых больших залов Дворца Независимости. Руководство Нацбанка, Правительства, Минского и облисполкомов в полном составе. Свободным осталось только место Сергея Румаса. Председатель правления Банка развития сейчас в командировке.

Тот редкий случай, когда для комфортного общения надо использовать микрофон. Президент в самом начале предупредил: готов услышать каждого. Без пафоса и рапортов о «великих успехах», но по делу. Стало понятно, что красной нитью в разговоре будут обозначены проблемы, на которые невозможно закрыть глаза.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По итогам первого квартала мы договорились собраться и послушать отчеты Правительства, Национального банка, других должностных лиц о выполнении плана, который они в основном сами себе доводили. Матрица задач для вертикали власти у меня на столе: красным цветом обозначено то, что не исполнено, синий цвет – это успехи в выполнении плановых заданий. Красный цвет не просто преобладает, матрица эта в целом в красном цвете. Хотелось бы услышать объяснения в связи с этим. У каждого перед глазами должен лежать план развития на этот год. Поэтому доложите, как выполнен этот план. Если плохо, то почему.

Этот разбор полетов промежуточный. Главные итоги работы экономической команды подведут летом, за полугодие. Кредит доверия в силе, но время упускать нельзя. Стратегию определили еще в 2015 году.

Александр Лукашенко:

Мы определили отчасти и стратегию нашего развития, хотя этому будут посвящены два мероприятия в текущем году. Первое – послание Президента белорусскому народу и Парламенту. Оно будет кратким, ориентированным на этот год с элементами стратегии. Но самое главное – Всебелорусское народное собрание, где будут окончательно, с учетом нашего опыта, достигнутых результатов и недостатков определены перспективы на пятилетку и далее. В прошлом году мы договорились о развитии нашей страны в текущем году. Были поставлены конкретные задачи.

За просчеты в экономике принято винить Правительство и губернаторов. Но доля ответственности, по мнению Президента, лежит и на высших должностных лицах: полномочия и статус обязывают. Так что если результата не будет, последуют кадровые решения.

Александр Лукашенко:

У нас сложилась, я бы сказал, порочная практика. Если плохо, то есть у нас некая мусорка в виде Правительства, мы туда все это свалим, обвиним, добавим туда еще губернаторов, и пусть они расхлебываются. Это правильно. Экономический штаб нашей страны – это Правительство. Ясно за что оно отвечает, губернаторы понятно за что отвечают. Но у нас 12 высших должностных лиц. Они нам зачем? Они имею соответствующий статус, пусть небольшую, но иную заработную плату. Они у нас зачем? Хочу сказать в этой связи следующее: если не будет результата, то на должности, присутствующие здесь высшие должностные лица и прочие руководители страны, в перспективе не рассчитывайте. Готовьтесь к пенсии, в каком бы вы возрасте не были. Это касается всех. Слева сидящих (№ 1, 2, 3, 5 и так далее) и справа сидящих. Вы уж на меня не обижайтесь. Я это говорю для чего? У вас еще есть квартал, Михаил Владимирович, другие, Андрейченко, Косинец, для того, чтобы сгруппироваться и показать соответствующие результаты. Если нет, придут другие люди, которые должны этим заниматься. Поэтому собирайтесь вместе и действуйте. Если кто-то что-то не тянет, вносите немедленно предложения. Спрятаться за спину кого бы то ни было не получится.

Экономические индикаторы в «красной зоне» не только на бумаге. Инфляция за первый квартал составила 5,7%. Причем в марте – меньше 1%. Накопилось за зимние месяцы. Сбросить лишние проценты вряд ли удастся, но весенняя динамика вполне в рамках приличия.

Жанна Кулакова, финансовый аналитик:

Национальный банк сейчас активно проводит комплекс мер, направленных на сокращение инфляции. В первую очередь это выражается в сдерживании денежной массы. То есть мы видим, что количество денег в экономике не увеличивается. С потребительской точки зрения, может быть, это не очень радует, поскольку не создается предпосылок для роста заработных плат, но, с другой стороны, сохраняется покупательская способность заработных плат за счет того, что производители и продавцы не повышают цены.

Инфляция в 2016 году не должна превысить 12%. Эту задачу никто не отменял, и Нацбанк считает ее выполнимой.

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Правительство и Национальный банк, используя инструменты макроэкономической политики и конкретно денежно-кредитной, будут добиваться соответствующего результата – не более 12%. И на этой основе будет закладываться фундамент для того, чтобы не только в текущем году, а в последующие годы постепенно обеспечивать снижение ставок по кредитам и тем самым способствовать улучшению ситуации для реального сектора экономики.

Курс белорусского рубля был отправлен в свободное плавание около года назад. Финансовый рынок больше не штормит. На днях американская валюта стала дешевле барьера в 20 тысяч рублей. В этом районе и держится. Хотя сегодня стала дороже: по следам очередного падения цены на нефть.

Александр Сабодин, директор официального партнера компании «Альпари» в Минске:

Белорусский рубль занял достаточно устойчивое положение. И опять-таки должен отметить: если мы не увидим резких скачков цен на нефть, то у белорусской валюты есть все шансы сохранить коридор в пределах 20-22 тысяч за один доллар.

Как следствие, выравнивается и ситуация с вкладами. Белорусы начали активнее заводить депозиты в национальной валюте. За один месяц они выросли на 400 миллиардов. Причем за то же время вкладчики забрали 10 миллионов долларов. В общем и целом, по мнению премьер-министра, ситуация в экономике сложная, но управляемая. Роста нет, но есть стабильность без валютного ажиотажа.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Ситуация первого квартала 2016 года показала, что мы практически привыкли к этим колебаниям, мы стали меньше обращать внимания на курс доллара, меньше мерять этой импортной единицей свои успехи и неудачи, а в большей степени должны ориентироваться на собственные силы, собственную экономику.

Держать ситуацию под контролем – одна из главных задач. Едва ли не основная роль в этом деле отведена Администрации Президента. Именно туда, как в центр управления полетами, должна стекаться оперативная информация из государственных структур. Таким образом, в процесс будет вовлечена вся вертикаль власти.

Александр Лукашенко:

Еще раз хочу предупредить Администрацию Президента. Все решения мною приняты. Ваша задача, как политического штаба Президента, осуществляющего главный контроль за работой подведомственных Президенту структур, четко и однозначно докладывать, что происходит и что будем делать. Не затягивая, не бюрократизируя ни один из процессов, не пропуская мимо ни одного из толковых предложений.

Предложения есть и в прямом выгодном смысле – от торговых партнеров. Ими просто надо воспользоваться. На прошлой неделе в Турции вице-президент Индонезии говорил с белорусским лидером о том, как им сейчас нужны грузовики и другая техника. Афганистан заинтересован в белорусской помощи по восстановлению экономики. И это вообще непаханное поле для наших экспортеров, которым, по словам премьер-министра, следует забыть о привычных дешевых кредитах. Слишком дорого обходится такая услуга государству.

Андрей Кобяков:

Субъекты хозяйствования должны в максимальной степени рационализировать свое производство, в максимальной степени сократить расходы, с тем, чтобы быть конкурентными, чтобы финансовые потоки затрат совпадали с доходными источниками и, в общем-то, предприятия нормально функционировали. Это непростая работа. Здесь, поскольку сложные внешние факторы продолжаются уже на протяжении не одного года, то есть все уже поняли, что эти условия всерьез и надолго, поэтому дождаться и пересидеть, ничего не делая, требуя дешевых кредитов и бюджетных субсидий, не получится.

Тем не менее банковский сектор видит резервы для того, чтобы сделать займы в целом более выгодными. В следующем месяце на повестке будет вопрос об очередном снижении ставки рефинансирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Каллаур:

Ситуация на финансовых рынках стабильная. И, в принципе, я думаю, что в мае мы рассмотрим возможности дальнейшего снижения ставок, если будут позволять на это соответствующие макроэкономические условия, в том числе и внешние.

На работу с недостатками – 2,5 месяца. На это время настольной книгой многих из участников сегодняшнего отчета станет 504-й указ об основных параметрах экономики и 78-й – с конкретными показателями. Цели определены и известны.