«С хлебом в 2016 году будем»: посевная кампания в Беларуси близка к завершению

Новости Беларуси. Посевная кампания в Беларуси близка к завершению. Теплая погода способствует тому, что аграрии закончат работы в полях точно в срок. Надеются лишь на дожди: зима была малоснежная, влаги в почве недостаточно. Сейчас в хозяйствах уже приступают к севу льна, сахарной свеклы, кукурузы, картофеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кожемякин, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома:

На сегодняшний день сельскохозяйственные организации области уже посеяли 109 тысяч гектаров ранних яровых зерновых, это 67% от запланированных площадей. Всего запланировано 164 тысячи посеять. По минеральным удобрениям, по средствам защиты растений, по обеспечению горюче-смазочными материалами все вопросы решаются. С хлебом в этом году будем.