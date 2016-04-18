Новости экономики за 18.04.2016

Новости Беларуси. Главная мировая экономическая новость. «Черное золото» 18 апреля резко подешевело, отреагировав таким образом на итоги саммита нефтедобывающих стран в Дохе. Встреча, которая анонсировалась как историческая и судьбоносная для всего мирового рынка, завершилась ничем. Договориться о заморозке добычи нефти не удалось. Что же это значит, узнаем у нашего экономического обозревателя Юрия Таболина.

ВЗДОХА НЕ ВЫШЛО

Страны экспортеры нефти не договорились о заморозке объемов добычи на уровне января. Ряд государств Персидского залива изменили свою позицию накануне встречи в Дохе. Они предложили привлечь к переговорам всех крупных экспортеров вне зависимости от принадлежности к ОПЕК. Сырьевые котировки уже отреагировали на отсутствие договоренностей падением. Цены снизились почти на 6% – до 41 доллара за баррель.

Наталья Мильчакова, финансовый аналитик (Россия):

Что касается долгосрочных инвесторов, то они не настолько пессимисты, чтобы реагировать на сиюминутные новости. Более того, даже по итогам этой провальной встречи руководство ОПЕК сделало заявление, что до конца этого года они ожидают нефть на уровне 50 долларов за баррель.

НАДЕЖДЫ БАНКИРОВ

Нацбанк Беларуси рассчитывает расширить сотрудничество с МВФ и Всемирным банком. Рабочая группа международных организаций занимается анализом финансовой системы Беларуси. Накануне в США состоялись переговоры нашей делегации с руководством МВФ. Эксперты фонда отметили прогресс в реализации мер экономической политики в Беларуси и договорились доработать условия реализации новой программы МВФ для нашей страны.

ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

12 триллионов рублей потратят белорусские компании на развитие цифровой экономики в ближайшие 5 лет. При этом доля бюджетных средств на данные цели ограничится 3%. Эти деньги пойдут на создание портала открытых данных и систему безбумажной торговли, что существенно облегчит ведение бизнеса. Для белорусов полезной станет и система обращения электронных рецептов с использованием цифровой подписи, кроме того продолжится развитие технологи 4G.

Дмитрий Калечиц, заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь:

Межбанковская система ратификации упростит вопросы проведения банковской операции, то есть конкретного гражданина можно будет единожды идентифицировать в банковской системе, потом осуществлять все банковские операции.

БЕЗБЕДНАЯ СТАРОСТЬ

Налоговая инспекция обнаружила любопытные факты: каждый второй элитный автомобиль столицы принадлежит минчанам преклонного возраста. Более 100 пенсионеров получили уведомления обосновать покупку дорогого транспортного средства. К примеру, владельцем сразу двух авто стоимостью свыше 100 тысяч долларов является мужчина 75 лет. По результатам проверки хозяева элитных иномарок должны дополнительно выплатить в бюджет по меньшей мере 200 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торги на бирже 18 января завершились ростом доллара и евро. Американская валюта подорожала на 306 рублей. Курс доллара на завтра – 20213. Евро тоже подрос: плюс 421 пункт и 22837 официальный курс на вторник. Российский рубль потерял сразу более 6 пунктов

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