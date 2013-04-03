Прямой эфир

3 апреля в Минске с конвейера сошел двухсотый среднетонажный «ГАЗ»

03 апреля 2013 10:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 3 апреля в Минске с конвейера сошел двухсотый среднетонажный «ГАЗ». Торжественная церемония выпуска прошла в рамках Совета делового сотрудничества нашей страны и Нижегородской области.

Автотандем давно зарекомендовал себя. Комплекты будущих грузовиков поставляются с «Горьковского автомобильного завода», а сборка идет уже на белорусском производстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Машины, сочетающие хорошую маневренность и высокую грузоподъемность, популярны среди сельхозпредприятий, а также коммунальных и муниципальных служб. Только в 2012 году в Беларуси было реализовано почти восемь сотен таких автомобилей. По прогнозам года нынешнего, эта цифра вырастет вдвое.

Михаил Супрунович, генеральный директор холдинга «БелГАЗавтосервис»:
Автомобиль, который сегодня сошел с конвейера, оснащен минским дизелем Евро-4. На газе такие автомобили не производят. Возможно, это наша ниша для поставок и на Россию этих автомобилей. Заказы оттуда у нас уже имеются.

# Экономика # Международное сотрудничество # Беларусь-Россия

Другие новости рубрики

Все новости
В Мядельском районе выездной торговлей занялись и частники
03 апреля 2013 07:51

В Мядельском районе выездной торговлей занялись и частники

03 апреля 2013 06:03

«МАЗ» подписал контракт на поставку в Индонезию 50 самосвалов с правым расположением руля

Началось общественное обсуждение генплана Китайско-белорусского индустриального парка
02 апреля 2013 21:17

Началось общественное обсуждение генплана Китайско-белорусского индустриального парка