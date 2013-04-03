Новости Беларуси. 3 апреля в Минске с конвейера сошел двухсотый среднетонажный «ГАЗ». Торжественная церемония выпуска прошла в рамках Совета делового сотрудничества нашей страны и Нижегородской области.

Автотандем давно зарекомендовал себя. Комплекты будущих грузовиков поставляются с «Горьковского автомобильного завода», а сборка идет уже на белорусском производстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Машины, сочетающие хорошую маневренность и высокую грузоподъемность, популярны среди сельхозпредприятий, а также коммунальных и муниципальных служб. Только в 2012 году в Беларуси было реализовано почти восемь сотен таких автомобилей. По прогнозам года нынешнего, эта цифра вырастет вдвое.

Михаил Супрунович, генеральный директор холдинга «БелГАЗавтосервис»:

Автомобиль, который сегодня сошел с конвейера, оснащен минским дизелем Евро-4. На газе такие автомобили не производят. Возможно, это наша ниша для поставок и на Россию этих автомобилей. Заказы оттуда у нас уже имеются.