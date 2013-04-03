В Мядельском районе выездной торговлей занялись и частники

Новости Беларуси. Мядельские предприниматели составили конкуренцию местному райпотребобществу. По деревням региона курсируют частные и государственные автолавки. От такой конкуренции, в первую очередь, выигрывают люди. Ведь ассортимент в выездных магазинах не повторяется. Маршруты тоже разные.

Машины райпотребобщества работают в районе Шикович. Рядом – десяток малонаселенных деревень, а там – сотни людей, которых нужно обеспечить продуктами питания. С этим хорошо справляются автолавки в деревнях. Причем предприниматели и райпотребобщество умело делят между собой территорию.

Ассортимент – сотня наименований. У предпринимателей список продуктов разный, они стараются не копировать друг друга.

В выигрыше остаются все. Теперь у каждого есть выбор, где и что покупать. Кроме того, есть возможность сравнить цены, оценить свежесть товара и отдать предпочтение лучшему.

5 маршрутов в неделю – это примерно 70 деревень. Ассортимент товара не хуже, чем в столице. Только хлеба 65 наименований!

Сегодня в Мядельском районе одновременно с райпотребобществом выездную торговлю осуществляют три предпринимателя. Вместе они обслуживают почти 200 населенных пунктов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.