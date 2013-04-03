Борис Батура обсудил с губернатором Нижегородской области вопросы увеличения взаимного товарооборота

Новости Беларуси. Продолжается визит делегации Нижегородской области в Беларусь. 3 апреля в здании Национальной библиотеки пройдет заседание Совета делового сотрудничества, который возглавят первый вице-премьер нашей страны Владимир Семашко и губернатор российского региона Валерий Шанцев. В числе главных тем: перспективы развития торгово-экономического и межрегионального взаимодействия.

В первой половине дня с Валерием Шанцевым встретился председатель Минского облисполкома Борис Батура. Руководители регионов говорили об увеличение товарооборота Минской области с Нижегородской. В частности, о росте объемов поставок холодильного оборудования, молочной и мясной продукции. Есть обоюдная заинтересованность сотрудничать в сферах сельского хозяйства и автомобилестроения.

Нижегородская область готова перенять белорусский опыт реконструкции и возведения современных молочно-товарных ферм. Столичный регион интересует производство транспорта для пассажироперевозок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Шанцев, губернатор Нижегородской области Российской Федерации:

Наиболее нас интересует развитие сельскохозяйственных производств, пищевой и перерабатывающей промышленности, потому что здесь мы несколько позже начали само развитие, преобразования, реконструкцию, опыт работы под ключ. И вместе со строительными конструкциями, со строймонтажем поставлять оборудование, налаживать его. Опыт производства уже индустриальных ферм. И второе, что нас очень интересует. Мы очень хотим получать линейку машин, механизмов, оборудования для растениеводства. Очень хороший комбайн «Полесье». Он нравится нашим сельхозпроизводителям. По 150 таких комбайнов, наверно, будем каждый год покупать.

Борис Батура, председатель Миноблисполкома:

Есть у нас огромный интерес и к развитию «Газелей», производству «Газелей» на нашей территории, развитию того же производства Павловского завода автобусного производства, которые мы используем для подвозки школьников, да и для других целей. Поэтому интерес взаимен и, я думаю, то, о чем мы договорились, будет выполняться.

В последнее время снизились объемы поставок в Нижегородскую область холодильного оборудования, молочных и мясных изделий. Губернаторы договорились усилить сотрудничество по этим направлениям.