Владимир Путин: Наши с Беларусью совместные усилия по интеграции в экономической сфере принесут свои плоды в еще большем размере

Новости Беларуси. После того как Президенты Беларуси и России осмотрели выставочные залы музея великой отечественной, они провели переговоры в формате «с глазу на глаз».

С начала года это уже восьмая рабочая встреча лидеров Беларуси и России. В центре внимания были актуальные вопросы взаимодействия в интеграционных объединениях, ключевые темы региональной повестки дня, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы очень ценим ваш приезд сегодня, в эти праздничные дни. Пусть это и тяжелые были времена, но все-таки победа после всех трудностей была желаемой. Это была наша общая победа. И ваше присутствие на этих празднованиях - это действительно, как пишут друзья и недруги, символично. Да, это символично. Это символизирует наше единство, это говорит о том, что мы как и были тогда вместе, так мы всегда будем вместе. И как я уже как-то сказал, когда меня тут допекали отдельны люди: не волнуйтесь, если нужно, мы станем спиной к спине и будем защищаться, мы будем бороться, как когда-то боролись вместе.

Поэтому благодарю вас за то, что вы к нам приехали, как и обещали. Я хочу вас поблагодарить за ту помощь, поддержку, которую вы оказываете нашей стране и нашей экономике. Мы также это помним, и поверьте, что потихоньку и Россия, и Беларусь из этого кризиса мирового выкарабкивается. Мы станем на ноги экономически, я уверен, и будем еще крепче. Благодарю вас, Владимир Владимирович.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Спасибо вам за приглашение. Еще раз поздравляю вас с 70-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Всю Беларусь, вас как главу государства, весь белорусский народ. А что касается нашего сотрудничества, то, безусловно, верно подметили: мы объединяем свои усилия и будем это делать дальше. Уверен, что сложные времена связаны не только с развитием нашей экономики, с процессами мировой экономики - мы это хорошо знаем. Все это приходящее. Но наши совместные усилия по интеграции в экономической сфере, безусловно, приносят уже и принесут свои плоды в еще большем размере. И мы увеличим не только объемы нашей экономики, но и ее качество. Скоро совсем, через полгода, начнет действовать Евразийский экономический союз. Без всякого сомнения это будет еще одним шагом вперед в объединении усилий наших народов, наших государств на базе того всего положительного и хорошего, что досталось нам с прежних времен, что было сделано руками и, скажем прямо, полито кровью, если иметь в виду военное время, наших предков - наших отцов и дедов.