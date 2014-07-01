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В Беларуси вступили в силу новые правила приобретения товаров индивидуальными предпринимателями

01 июля 2014 11:04
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Новости Беларуси. В Беларуси вступили в силу новые правила приобретения товаров индивидуальными предпринимателями. Теперь необходимы документы, подтверждающие их соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности». Распространяется действие Техрегламента в основном на одежду и обувь. Документ, в частности, устанавливает обязательные  требования в целях защиты жизни и здоровья человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Реализовывать остатки продукции, которая ввезена в страну до июля 2014 года разрешено до 1 марта 2015,

# Экономика # Государственная политика в сфере предпринимательства # Екатерина Забенько

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