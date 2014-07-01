Новости Беларуси. В Беларуси вступили в силу новые правила приобретения товаров индивидуальными предпринимателями. Теперь необходимы документы, подтверждающие их соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности». Распространяется действие Техрегламента в основном на одежду и обувь. Документ, в частности, устанавливает обязательные требования в целях защиты жизни и здоровья человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Реализовывать остатки продукции, которая ввезена в страну до июля 2014 года разрешено до 1 марта 2015,