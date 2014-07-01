Китайско-белорусский индустриальный парк получил название «Великий камень»

Новости Беларуси. «Великий камень» — такое название получил Китайско-белорусский индустриальный парк. Соответствующий указ подписал Президент Александр Лукашенко. Свое имя парк получил от названия находящейся на его территории деревни.

Также в документе прописаны условия для привлечения отечественных и иностранных инвестиций, ускорения работ по строительству его объектов, а также повышения эффективности работы администрации. Кроме того, откорректирована площадь территории парка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.