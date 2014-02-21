Владимир Макей доложил Александру Лукашенко о продвижении белорусских экономических интересов за пределы страны

Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в продвижении наших экономических интересов за пределы страны. Об этом 21 февраля заявил глава государства на встрече с министром иностранных дел Владимиром Макеем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь активно участвует в интеграционных процессах. В первую очередь, речь идёт о Евразийском экономическом союзе. Кроме того, президент интересовался проделанной работой в сфере сотрудничества со странами Запада.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Придет время, когда мы очень серьезно поговорим об итогах работы МИДа. Да и за прошлые годы, вообще за период - вы уже почти три года работаете там, но с учетом того, что у вас год за три, - девять лет. И на основании тех критериев, о которых мы договаривались и с вами, и, в общем-то, МИД давно работает по этим критериям, главное - продвижение наши экономических интересов за пределами нашей страны. Я смотрю, последнее время предлагается открытие ряда посольств за рубежом. Значит, я абсолютно не против этого, посольства должны открываться исключительно с этой целью. Нам никакой глобальной политикой в мире заниматься нечего. Если у нас есть интерес экономический в какой-то стране, в плане диверсификации прежде всего экспорта, внешней торговли, тогда там наша и политика. Здесь ничего нового нет. Речь пойдет о выполнении моих поручений и вы мне в своей записке пишете, это правильно. Я хотел, чтобы вы перечислили эти поручения и кратко доложили об их выполнении. В том числе в сфере работы Беларуси по Единому экономическому пространству в подписании договора об экономическом союзе. Но меня здесь интересует больше всего то, о чем, может быть, мне меньше говорят и вообще та тематика, которая «забывается». Ведь процесс новый, он не может идти без каких-то осложнений, без проблем. Этого просто не бывает. Поэтому хотелось бы услышать от вас вашу точку зрения на те проблемы, которые возникают в ходе строительства нашего Союза. Я не скрою, я хотел бы услышать информацию о нашей работе на Западном направлении. Я думаю, в Восточном направлении у нас проблем, в принципе, нет. Я вчера трижды разговаривал с президентом Российской Федерации. Мы так или иначе касались многих проблем наших отношений. И в ближайшее время, я думаю, мы найдем с вами в графике возможность встретиться с Владимиром Владимировичем встретиться и обсудить еще раз наши совместные действия в современных условиях. Несколько я отвлечен от нашей деятельности на Западном направлении, в том числе ЕС и США. Это естественно, поскольку - еще раз напоминаю, вы то это знаете, но все, кто нас слышат, - что у нас многовекторная политика, мы ее будем осуществлять. Нам не нужны никакие проблемы на Западе и тем более на Востоке. Но это не значит, что мы начинаем тут шарахаться, чего-то выгадывать, менять наши критерии, нашу политику. Наша политика остается неизменной. Она определена моим посланием Парламенту и белорусскому народу, поэтому ерничать тут никому не позволено, если кто-то не преследует какие-то цели.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

На коллегии были подведены итоги работы и поставлены задачи на этот год. Даны абсолютно, хочу вас заверить, критические оценки работы и центрального аппарата МИДа, и загранучреждениям. Половина из 50 посольств не выполнили установленных показателей по экспорту и инвестициям. В ближайшее время будет подготовлен соответствующий указ МИДа, где будут отражены все эти моменты и сделаны соответствующие выводы.

Во время встречи Владимир Макей доложил об итогах работы министерства за прошлый год. Президент поставил задачи и на перспективу. Так, определяющей для ведомства должна быть внешнеэкономическая деятельность. По-прежнему в центре внимания министерства и интеграционные процессы.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Я подробно доложил президенту об имеющихся проблемных моментах, появившихся в ходе подготовки договора о будущем Евразийском экономическом союзе. Президент был проинформирован о позициях всех сторон - российской, белорусской, казахстанской - в ходе подготовки договора. Отдельно и очень подробно было доложено главе государства о переговорах, которые ведутся Россией и Казахстаном в контексте вступления Казахстана во Всемирную торговую организацию. Президент интересовался развитием наших отношений с нашими европейскими партнерами, США. Ему было подробно доложено обо всех нюансах. мы считаем, что, да, проблема серьезного не достигнута, с учетом того, что в наших отношениях существуют реальные препятствия, которые не могут быть преодолены, к сожалению, в течение одного дня или месяца. Но наметились подвижки, которые позволяют говорить о том, что появилась надежда на нормализацию наших отношений и с Европейским союзом и с США. Мы доложили главе государства о том, как идет работа над соглашением об облегчении визового режима с ЕС и о реадмиссии. Президент четко заявил, что мы готовы к открытому, откровенному диалогу с нашими европейскими партнерами, США, но не за счет ущемления наших национальных интересов. МИД будет руководствоваться этими установками главы государства в осуществлении совей деятельности. Мы видим к чему, к сожалению, приводит в том числе и попустительство со стороны некоторых наших европейских партнеров, попустительство радикализму и экстремизму на примере некоторых соседних стран.