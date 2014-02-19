Александр Лукашенко: Сроки создания проекта Договора о Евразийском экономическом союзе нельзя затягивать

Новости Беларуси. Сроки создания проекта Договора о евразийском экономическом союзе нельзя затягивать. Об этом президент Беларуси заявил на встрече с членами Совета и председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии.

Сейчас идет переговорный процесс между странами таможенной тройки. Эксперты работают над общим документом уже больше года и в мае он должен лечь на подпись трем президентам. Беларусь, Россия и Казахстан сейчас на пути сближения в экономике и торговле. По плану, Евразийский экономический союз должен заработать с 1 января 2015 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Очень хотелось бы, чтобы мы эти сроки не нарушили. Это очень важно будет для нас, потому что в обществе и в наших государствах вообще в свое время в связи с работой над формированием Союза Беларуси и России, тем более СНГ, были завышенные ожидания, а может быть, и нормальные, но мы эти ожидания народов не удовлетворили. Поэтому у людей уже есть настороженность, чтобы мы этот проект не загубили. И если мы просрочим сроки, провалим их, у народов будет плохое настроение. Я убежден: это касается не только Беларуси, но и России, и Казахстана. Потому хотелось бы просто поговорить на эту тему, пусть даже кратко, и услышать просто честно и откровенно ответы на ряд вопросов, которые в том числе волнуют и Беларусь.

Главный вопрос я уже обозначил. Он волнует нас всех. Кроме формирования Евразийского экономического союза и как идет этот процесс. Я уверен, что вы побываете у всех президентов «тройки» и расскажете им о своей работе. Мы, наверное, начинаем этот процесс с Беларуси. И мне Владимир Владимирович об этом говорил, что очень серьезно услышать информацию, широко представленную информацию по этому вопросу. Тем более Астана тоже в этом очень заинтересована. Поэтому давайте обсудим. Может быть, есть какие-то проблемы. Может быть, это послужит какому-то движению вперед. Может, это будет хоть полшага вперед в формировании нашего Союза.

По вопросам и срокам формирования Евразийского экономического союза президенты таможенной тройки Александр Лукашенко, Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев определились в конце 2013 года в Москве. Позиция Беларуси в вопросах интеграции известна: страна настаивает на отмене всех изъятий и ограничений из режима свободной торговли внутри будущего Союза. В том числе по нефти и нефтепродуктам, газу, алкоголю, табаку, рыбе и другим продуктам.