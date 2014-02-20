У агрогородка Раков появятся кварталы-спутники

Новости Беларуси. У агрогородка Раков, что в Воложинском районе, появятся кварталы-спутники, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Один из них вводится в 30 километрах от столицы – рядом с деревней Михалово. Под индивидуальное строительство здесь выделено 400 земельных участков. Также предусматривается введение ещё двух посёлков вблизи деревень Кучкуны и Бузуны. Сейчас специалисты работатют на проектом застройки. После реорганизации количество населения Раковского сельсовета должно увеличится как минимум втрое.

Александр Мекинко, председатель Раковского исполнительного селького комитета:

В настоящее время мы работаем по Бузунам. Новый проект застройки предварительно по проекту – 200 земельных участков, которые начнём распределять. Кучкуны можно тоже назвать кварталом-спутником Ракова, потому что это находится на удалении в 3 километра от Ракова. Это деревня, вокруг которой новые застройки – порядка 170 участков.