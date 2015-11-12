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Владимир Макей: Беларусь рассчитывает, что санкционная логика ЕС в отношении страны канет в лету

12 ноября 2015 17:15
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Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает, что санкционная логика Европейского союза в отношении страны канет в лету. Об этом 12 ноября заявил министр иностранных дел Беларуси на встрече со своим литовским коллегой. Стороны обсудили вопросы двухсторонних отношений, а также торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Говорили о  совместных проектах в сфере транспорта, транзита, энергетики и развития инфраструктуры общей границы.

Предметом обсуждений стала также тема взаимодействия Беларуси и Евросоюза. Речь шла об отмене санкций ЕС и упрощении визового режима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
Серьезное внимание было уделено вопросам взаимодействия Беларуси с Европейским союзом, в том числе на фоне приостановления действия санкций Европейского союза. Мы рассчитываем, что санкционная логика ЕС в отношении нашей страны все-таки канет в лету. И мы ценим конструктивную, прагматичную позицию наших литовских партнеров по этому вопросу.

Линас Линкявичюс, министр иностранных дел Литовской Республики:
Приостановление санкций в отношении Беларуси является шансом, возможностью, совместным вызовом, скажем так, чтобы укрепить то позитивное, что было построено вместе. Не возвращаться к прошлому, смотреть в будущее. Мы действительно желаем прогресса Беларуси в продвижении по поводу подготовки соглашений об упрощении визового режима. Это очень важно.

# Экономика # Беларусь-Евросоюз # Владимир Макей # Линас Линкявичюс

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