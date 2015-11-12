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В Беларуси инвесторам будут предоставлять дополнительные льготы и преференции

12 ноября 2015 16:50
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Новости Беларуси. В Беларуси инвесторам будут предоставлять дополнительные льготы и преференции. Это предусмотрено декретом № 8, который издал 12 ноября президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документом предусмотрена процедура конкурсного отбора при наличии двух и более инвесторов, претендующих на реализацию инвестиционного проекта на одном и том же земельном участке. Это позволит обеспечить оптимальное и максимально эффективное использование земельных ресурсов.

Кроме того, согласно декрету № 8 инвестдоговоры в Беларуси будут заключаться только в определенных правительством приоритетных секторах экономики.

# Экономика # Государственная политика в сфере инвестиций

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