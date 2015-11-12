Александр Лукашенко подписал декрет о привлечении денежных средств во вклады

Новости Беларуси. В Беларуси изменились условия для банковских депозитов. Президент подписал декрет №7 «О привлечении денежных средств во вклады». Главных новшеств – два. Во-первых, вклады с сегодняшнего дня будут делиться на отзывные и безотзывные. Во-вторых, доход от краткосрочных депозитов будет облагаться налогом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Длинный» или «горячий» – теперь у вкладчиков Беларуси появится выбор. Возможность снять деньги в нужный момент или большая финансовая выгода. Глава государства подписал декрет №7. Его главное новшество: депозиты теперь будут классифицированы на отзывные и безотзывные.

Первый из них, другими словами «короткий» или «горячий», позволяет снять – отозвать деньги раньше срока. Но по привлекательности условий он будет уступать второму виду – безотзывному или длинному вкладу. Забрать свои деньги с него можно будет только по истечении срока. Это не менее одного года в белорусских рублях и не менее двух лет в иностранной валюте. Впрочем, декрет предусматривает снятие денег с такого депозита в случае крайней необходимости, но такая возможность будет обсуждаться в каждом отделительном случае вкладчиком и банком.

Тарас Надольный, первый заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь:

Уровень процентной ставки по безотзывным депозитам будет, я думаю, где-то в диапазоне 25-30%. А по отзывным, с учетом определенной платы, риск ликвидности – в районе 20-25%.

По данным Нацбанка сегодня в Беларуси 28,5 трлн рублей срочных депозитов, порядка 80 процентов вкладов сроком до одного года. Причем около половины – и вовсе до 3 месяцев.

Вадим Иосуб, старший аналитик компании «Альпари»:

Если человек принес свой вклад в банк на короткий срок, банку достаточно сложно трансформировать эти деньги в какой-то долгосрочный кредит. То есть всегда есть риск, что вкладчик придет и деньги заберет.

Белорусы не новаторы. Мировой опыт, причем опыт ведущих Западных стран, лег в основу нововведений.

Георгий Гриц, финансовый аналитик:

У нас, надо отметить, одна из немногих стран, я бы даже назвал ее исключением, где вклады по депозитам, доходы по депозитам не облагались подоходным налогом. Наиболее популярный формат – это усредненная ставка подоходного налога. В Европе она где-то 11%, в некоторых странах она «плавающая», то есть банки сами определяют. Например, в Израиле она от 11% до 25%.

Обложение 13-процентным налогом – не всей суммы вклада, конечно, а всего лишь процента – дохода от него – это второе существенное новшество. Платить налог придется в случаях, если:

– вклад в белорусских рублях сроком менее года,

– вклад в иностранной валюте сроком менее двух лет,

– ставка вклада превышает ставку по депозитам до востребования,

– договор заключен с 12 ноября 2015 года,

– доход выплачен с 1 апреля 2016 года.

Светлана Шевченко, заместитель министра по налогам и сборам Республики Беларусь:

При выплате дохода физическому лицу, чей доход будет подлежать налогообложению, именно банк будет исчислять, удерживать и перечислять подоходный налог в бюджет. На гражданина не возлагается обязанность по декларированию таких доходов. Декларацию представлять не нужно.

Ранее заключенные договоры продолжат функционировать, по сути, без изменений.

Тарас Надольный, первый заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь:

Они продолжают функционировать на тех условиях, на которых они были заключены. Единственное что, я думаю, на пару-тройку процентов, скорее всего, ставки здесь банками будут предложены к понижению, но в рамках, предусмотренных договором.

По прогнозам Нацбанка, декрет поможет привлечь длинные депозиты. То есть банковская сфера станет более устойчивой. Кроме того, это одна из мер комплексного подхода регулятора, призванная развивать финансовый рынок Беларуси, например, поиском альтернатив в не банковском сегменте. А еще соответствовать мировому опыту и способствовать экономической стабильности в стране.